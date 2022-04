Club Brugge zet Union meteen onder druk: 'lucky goal' van Buchanan is genoeg voor zege tegen Antwerp

Na de kansloze 4-1 nederlaag van twee maanden geleden in Brugge bouwde Antwerptrainer Brian Priske dit keer wat extra defensieve zekerheid in. Priske opteerde voor drie centrale verdedigers en haalde good old Faris Haroun van onder het stof om eventuele gaten op het middenveld te dichten. Bij Club koos Alfred Schreuder voor de verwachte namen, met het duo Lang-De Ketelaere in de spits.

In het eerste kwart van de wedstrijd klopte Priskes plannetje aardig. Antwerp maakte er een stevige match van. Brugge vond weinig gaten in de bezoekende afweer. De eerste grote mogelijkheid voor de thuisploeg kwam er pas na het half uur. Noa Lang ging even toveren op de kleine ruimte en ontweek de zeis van Seck, waarna Odoi Skov Olsen alleen voor de keeper zette. Skov Olsen had te veel tijd nodig om te besluiten: weg kans.

Toch ging Club rusten met een voorsprong. Lang bediende Tajon Buchanan en die laatste zette – via het been van Haroun – de 1-0 op het bord. Nauwelijks een minuut na de openingsgoal kreeg Haroun aan de overkant een unieke kans op de gelijkmaker. Nsoki gleed weg, waardoor Haroun plots oog in oog stond met Mignolet, maar de Brugse keeper redde de meubelen. Op slag van rust liet Skov Olsen nog een kans op de 2-0 onbenut.

Antwerp was voor de pauze verdienstelijk, maar als je op Jan Breydel iets wil gaan rapen, moet het toch nog net iets meer zijn dan dat. Nainggolan en Yusuf zorgden voor de eerste dreiging van de tweede helft, Mignolet deed wat hij moest doen. In een poging om de bakens te verzetten, koos Priske iets voorbij het uur voor een stijlbreuk. Blok beton Michael Frey moest plaats ruimen voor dribbelkont Manuel Benson. Samatta in de strijd gooien was geen optie, want die moest in laatste instantie geblesseerd afhaken.

Het verrassingseffect waar Priske op hoopte bleef echter uit. Club had de zaakjes in het laatste half uur aardig onder controle en de Brugse zege kwam niet meer in het gedrang. Zelf voor groot gevaar zorgen hoefde dan ook niet meer voor de mannen van Schreuder. Brugge pakte, zoals dat heet, een volwassen driepunter en blijft mooi op koers voor het hogere doel. Antwerp blijft voorlopig hangen op de vierde plaats. Tot overmaat van ramp liet Seck zich in de slotfase ook nog eens uitsluiten. Zo houden Priske en co een zure smaak over aan de opener van de play-offs.

