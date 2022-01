Club Brugge weet weer wat winnen is: blauw-zwart wint met het kleinste verschil op het veld van KV Kortrijk

Jupiler pro leagueClub Brugge heeft KV Kortrijk met het kleinste verschil verslagen. Blauw-zwart had aan een doelpunt van Bas Dost genoeg om de drie punten mee te nemen naar de West-Vlaamse hoofdstad. Voor Kortrijk is het de eerste nederlaag in de competitie sinds 4 december. KVK verloor toen van een sterk Cercle Brugge. Club Brugge weet na twee puntendelingen weer wat winnen is.

Club Brugge moest het zonder Noa Lang stellen. De Nederlander testte deze week positief op corona. Ook kersvers aanwinst Skov Olsen was er niet bij. Hij ondervindt last aan de lies en blauw-zwart wil geen risico’s nemen met de kwikzilveren Deen. Clinton Mata was dan weer geschorst. Door die afwezigen speelde Rits op de rechterflank in Schreurder zijn favoriete 3-5-2 opstelling. Bij de thuisploeg keerde sleutelfiguur Faïz Selemani terug in de basis. De flankaanvaller is sinds woensdag opnieuw in het land na een succesvolle Africa Cup met de Comoren. Kevin Vandriessche en Pape Gueye waren nog niet van de partij. Beide spelers zijn nog steeds geblesseerd.

KV Kortrijk begon het best aan de wedstrijd en kreeg een uitgelezen kans op de openingsgoal, maar de poging van Mbayo werd afgeblokt door Jack Hendry. In de rebound trapte hij naast de bal. Club Brugge had het moeilijk, maar kwam naarmate het spel vorderde meer en meer in de match. Dost leek na acht minuten dan ook te scoren, maar de Nederlandse spits van blauw-zwart trapte onbegrijpelijk naast.

Kortrijk had het lastig en was amper gevaarlijk, tot Selemani een geniale ingeving had. Hij zag Mignolet ver uit zijn doel staan en haalde van net achter de middellijn uit. De bal leek binnen te gaan, maar zijn poging stierf tegen de paal. Dit ging het doelpunt van het jaar geweest zijn. Het stadion ontplofte ei zo na. Even later leek Vormer de landskampioen op voorsprong te zetten, maar Dost liep buitenspel in de opbouw naar de goal. Zo gingen we met een brilscore rusten.

Volledig scherm © Photo News

Club Brugge kwam snedig uit de kleedkamer en stond na negen minuten spelen in de tweede periode op voorsprong. Dost scoorde na een uitstekend voorbereidend werk van Vanaken en De Ketelaere. Nog meer slecht nieuws voor Belhocine, want Moreno en Mbayo pakten hun vijfde gele kaart en zijn geschorst woensdag tegen Antwerp. Voor Kortrijk is het de eerste nederlaag in de competitie sinds 4 december. Toen verloor KVK van een andere ploeg uit Brugge, Cercle Brugge. De troepen van Alfred Schreuder kunnen na twee puntendelingen opnieuw winnen. Ze springen dankzij deze overwinning over Antwerp naar de tweede plaats. Blauw-zwart staat wel nog altijd negen punten achter de ongenaakbare leider Union.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.