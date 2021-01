Club Brugge vergroot kloof met Genk tot twaalf punten nadat het beklijvende topper wint met 3-2

Wat een beklijvende eerste helft was het zeg, vanmiddag op Jan Breydel. Club startte furieus en het was Bas Dost - wie anders? - die na nog geen tien minuten al een voorzet van Noa Lang verzilverde. Vier goals, vier assists voor de doelpuntenmachine - niemand die ooit beter startte in het shirt van Club. Lang was zelf trouwens ook nog twee keer dicht bij de 2-0, maar Genk overleefde. Want de mannen van John van den Brom zagen écht wel alle sterren van de hemel in die eerste 20 minuten. Maar toch zou het bij de rust 1-2 staan voor de bezoekers, en daar zaten Paul Onuachu en Junya Ito voor alles tussen.

Eerst lag de boomlange Nigeriaan met goed werk aan de basis van de gelijkmaker: Arteaga zette voor na een prima doorsteekbal van Heynen, Ito rondde af met een héérlijke hak. En niet zo gek veel later schotelde de Japanner Toma de 1-2 voor na nuttig werk van de spits in de Brugse zestien. Op slag van rust had Onuachu er zelf ook áltijd 1-3 moeten van maken, maar hij kreeg de puntgave voorzet van Ito er op de een of andere manier nog over getild. Al was een dubbele bonus op dat moment toch ook een beetje overdreven geweest - De Ketelaere en Dost waren aan de overzijde ook nog gevaarlijk.

Club leek na de rust aanvankelijk niet in staat om de Genkse muur te slopen, maar nog geen twee minuten nadat Clement Vanaken naar de kant haalde - opvallende wissel toch - stond het wél 2-2. Prima actie Mata op rechts, Vormer deed de rest. Blauw-zwart rook bloed, en zou finaal nog aan het langste eind trekken ook. Noa Lang dropte de bal in de vijandige zestien, waar Brandon Mechele opdook en als een volleerd spits Vukovic te grazen nam. Een dreun waar Genk niet meer van herstelde, waardoor de kloof tussen de twee best voetballende teams van het land nu twaalf punten bedraagt en de Brugse vogel nu echt wel gaan vliegen is.

