Club Brugge straft geklungel bij KV Oostende af en pakt aan de kust vijfde zege op rij

Geen Noa Lang bij Club Brugge in de derby op Oostende - Schreuder liet de Nederlander uit zijn basiself nadat-ie vorige week op Seraing nogal misnoegd richting de kleedkamers stapte na zijn wissel. Verder geen wijzigingen bij blauw-zwart, dat met De Ketelaere opnieuw in de basis op zoek ging naar de eerste 15 op 15 van het seizoen.

Oostende was klaar voor blauw-zwart, zo bleek al snel in een pittige eerste helft. Eentje waarin de kustploeg dan wel niet de mindere was, maar wél twee goals zomaar weggaf. Eerst speelde McGeehan knullig terug op Scherpen, die zelf ook nog eens in de fout ging op het halfuur. Adamyan was er twee keer als de kippen bij om om Club op voorsprong te tillen. Tussendoor had Jäkel met een droge knal gelijk gemaakt - een doelpunt dat Mignolet had kunnen voorkomen. De 1-2-voorsprong aan de rust had Club vooral te danken aan het geklungel achterin bij KVO.

Amper afgetrapt zag blauw-zwart Nsoki meteen na rust uitvallen. Hendry kwam zo voor het eerst in lange tijd binnen de lijnen. ’t Was lange tijd wachten op een kans in de tweede helft. Kort voorbij het uur was het bij de eerste prik van Club meteen raak. De Ketelaere trok hard voor, Skov Olsen liep zijn vierde goal in twee matchen tegen de touwen. Dubbele voorsprong voor Club, dat ondanks licht veldoverwicht van KVO de volledige controle over de wedstrijd behield. Oostende kreeg één dikke kans via Ambrose, maar zijn schot ging voorlangs. De ingevallen Lang overkwam aan de overzijde snel na zijn entree net hetzelfde.

In de slotfase leek Rits de match helemaal te beslissen, maar zijn poging strandde op de paal. Gueye kreeg nog een unieke kans op de aansluitingstreffer, maar de spits faalde. In de extra tijd miste ook Lang nog oog in oog met zijn landgenoot Scherpen. Club wint al bij al vlot van KV Oostende en pakt zo 15 op 15. In de stand nadert blauw-zwart opnieuw tot op zeven punten van leider Union, terwijl de Bruggelingen zondag op hun beurt nog wat verder kunnen uitlopen op Anderlecht en/of Antwerp.

