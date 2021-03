Club Brugge is dan toch niet onaantastbaar: uitgekookt Antwerp dient onherkenbaar blauw-zwart eerste competitienederlaag van 2021 toe

Een onherkenbaar Club Brugge werd vanmiddag in het eigen Jan Breydelstadion afgetroefd door Antwerp. Na goals van Lamkel Zé en Refaelov reduceert de Great Old de achterstand tot…16 punten. Club eindigde de match met tien - Lang pakte in het slot z’n tweede geel.

Nummer 1 tegen nummer 2 vanmiddag in Jan Breydel - al gaapte er voor aanvang van de topper een gat van 19 punten tussen ’s lands beste clubs. Blauw-zwart stond bovendien voor het eerst sinds 10 februari(!) nog eens op volle sterkte. Mét Dost, De Ketelaere, Lang en Vanaken in het aanvallende compartiment en de uit schorsing teruggekeerde Kossounou centraal achterin naast Mechele. Aan de overzijde stond Mbokani na vijf gele kaarten opzij - hetzelfde gold voor Seck.

In een intense, maar al bij al slechte eerste helft had Club Brugge wel het balbezit, maar kwam het nauwelijks tot kansen. Een stug Antwerp kwam zelfs op voorsprong, toen een verre uittrap van De Wolf plots Lamkel Zé oog in oog met Mignolet zette. Na miscommunicatie bij Mechele en Kossounou bracht de Kameroener de bezoekers onverwacht op voorsprong. Club zocht een halfuur lang naar openingen, maar Antwerp stond goed. De Ketelaere, Dost, Lang, Vanaken, Mata - allen presteerden ze onder hun niveau. Eén keer kopte een vallende Dost net langs de paal, de pogingen van Rits en Vormer waren weinig overtuigend. Met de rust in zicht werd het nog erger voor Club. Mata trapte Batubinsika aan in de grote rechthoek, penalty voor Antwerp. Refaelov aarzelde niet en schoot Antwerp in ‘zijn’ Jan Breydel naar de dubbele voorsprong.

Antwerp zat na de rust in een zetel - de Great Old kwam in het vierde kwartier niet één keer in de problemen. Net als in de bekerfinale begin dit seizoen vond blauw-zwart geen antwoord op de strakke organisatie en tactische discipline bij stamnummer 1. De kijker moest zich verwarmen aan enkele stevige overtredingen en opstootjes - meer viel er lange tijd niet te beleven.

Voorbij het uur schoot Club plots wakker. De Wolf redde in extremis de inzet van Lang, Vanaken trof een halve minuut later de lat met een knap vluchtschot. De Brugse heropstanding was van korte duur. Steriele druk resulteerde niet in kansen - Antwerp haalde een pak voorzetten moeiteloos weg van voor de eigen doelmond. Finaal bleef het 0-2 na een ontgoochelende vertoning van de competitieleider. Noa Lang pakte in het slot nog zijn tweede gele kaart voor een fout op Le Marchand. Club mist z’n stilist daardoor tegen KV Kortrijk na de interlandbreak.

Geheel tegen de verwachtingen in boekte Antwerp een levensbelangrijke zege. Niet zozeer in de jacht op Club Brugge, wél in de zoektocht naar gemoedsrust wat deelname aan play-off I betreft. De Great Old verstevigt de tweede plaats na een knappe prestatie tegen de autoritaire leider, die op zijn beurt nog steeds een straatlengte voorsprong telt.

De cijfers van Antwerp-doelman De Wolf:

De cijfers achter de match van Ortwin De Wolf.

