Club Brugge heeft geen kind aan Eupen, Skov Olsen en Zinckernagel scoren elk twee keer

Eupen - Club Brugge was vijf minuten oud toen de bal op de stip lag. Blauw-zwart kwam al vroeg via Skov Olsen op voorsprong - het begin van een al bij al vlotte middag voor de Bruggelingen. Ronny Deila had Zinckernagel Am Kehrweg in de basiself gezet ten koste van Nusa - het was de enige wissel in zijn elftal dat steeds meer vorm krijgt. De Deen voelde zich gelijk in zijn sas. Na een handvol goeie acties trapte hij in minuut 18 de 0-2 binnen, weliswaar via het been van Eupen-middenvelder Baiye.