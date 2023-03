Club blijft ziek: mak blauw-zwart lijdt zevende nederlaag van het seizoen in Kortrijk en tuimelt zo mogelijk opnieuw uit de top vier

Knappe goal Kadri

De Bruggelingen startten het best, met een goeie kopkans voor Jutglà en een té slap schot van Rits. Kortrijk nam het evenwel snel over. Blauw-zwart had het moeilijker dan verwacht in het Guldensporenstadion - op een kans voor Meijer na kwamen de bezoekers lange tijd niet in de grote rechthoek van thuisdoelman Vandenberghe. Op het halfuur was het Kortrijk dat de score opende. Na slap verdedigen van onder meer Vanaken en Odoi draaide Kadri de bal heerlijk rond Mignolet in de verste hoek. Andermaal miserie voor Club Brugge dus, dat met de rust in zicht wel nog stevig kwam opzetten. Buchanan trapte oog in oog met Vandenberghe op de doelman, Vanaken miste - wellicht door het slechte veld - een open doelkans van dichtbij.