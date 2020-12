Clement zag heel z'n ploeg uitblinken, alleen: “We hadden meer moeten scoren”

Jupiler Pro LeaguePhilippe Clement was natuurlijk een tevreden man nadat zijn team met 0-2 ging winnen bij Antwerp. “Je probeert de tegenstander in de fout te dwingen. Vandaag deden we dat met hoge pressing één tegen één, vandaar ook dat ze in de fout gingen”, zo begon hij zijn verhaal voor de camera’s van Eleven Sports.

“Ik heb heel veel respect voor Ivan en zijn werk, er zijn altijd details die je bekijkt waarop je het hen extra moeilijk probeert te maken. Ook zij doen dat zo, we maakten het mee in de bekerfinale. Na de match, als je resultaat hebt gehaald, is het natuurlijk makkelijk spreken, maar dat is wel wat we telkens proberen. Wij zijn alle twee coaches die willen aanvallen, pressen en goed willen voetballen, dat kan het Belgisch voetbal alleen maar ten goede komen. Fouten maken hoort erbij. Het enige puntje van kritiek naar mijn eigen ploeg is dat we meer moesten scoren. We voetbalden goed, kregen ook kansen, maar scoorden te weinig. Maar dat zijn details, ik ben heel tevreden en fier over de manier waarop we maturiteit en positieve agressiviteit hebben getoond.”

“Uitblinkers? Ik kijk naar het geheel. Noa was goed, maar ook Charles speelde opnieuw een berenwedstrijd. Ook Rits, Diatta... Het is moeilijk om een naam niet te noemen, want dan doe je die jongens tekort. ‘t Is vooral belangrijk dat ze het als ploeg blijven doen.”

Mats Rits deed kort na de rust de boeken dicht voor Antwerp met zijn 0-2. “Het is mooi meegenomen dat ik scoor, maar het is vooral heel belangrijk om opnieuw leider te zijn", klonk het bij de middenvelder. “We wisten dat we een zaak konden doen, al is het op Antwerp nooit gemakkelijk. Maar we zijn goed begonnen en dat maakte het gemakkelijker voor ons. We behielden de controle en op bepaalde momenten probeerden we ook die derde te pakken, maar dan speelden we het niet goed uit. We hielden wel goed de organisatie, zij konden enkel dreigen op stilstaande fases”, aldus Rits, die bij afwezigheid van Vormer als ‘8' speelde. “Die andere rol? Da’s fijn ja, als Ruud er niet is dan speel ik daar. Is hij er wel, dan speel ik op zes. Zolang ik maar speel, ben ik tevreden.”

Noa Lang leverde dan weer de assist bij de eerste goal en ook hij kan terugblikken op een uitstekende wedstrijd. “We waren vooral goed als team, scherp van bij het begin. Ik kreeg van bij het begin veel ballen, mijn maats zochten me vaak dus dan komt dat goed. Ik zoek altijd de bal richting de tweede paal, ik ben blij dat die erin ging. Dit zijn hele belangrijke punten, we staan terug op de plaats waar we horen en we zetten Antwerp al op acht punten. Dat ik amper stil sta? Da’s de opdracht van de trainer: zwerven, vrijheid zoeken en tussen de linies komen. Da’s het type speler ook dat ik ben. De competitie hier is veel zwaarder dan die in Nederland, veel fysieker vooral. Vandaag ook weer gemerkt, met Seck. Hij is een beast", lachte de Nederlander.”

