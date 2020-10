Clement verwijst naar de regels nadat KVM ondanks 7 besmettingen match niet uitgesteld ziet, Mechelaars vinden dat jammer

Jupiler Pro LeagueKV Mechelen is nog niet verlost van corona, maar moet zaterdag toch aan de bak bij Club Brugge ondanks zeven besmettingen. Dat vindt KVM jammer, voor Club is dit het beste scenario, oordeelt Philippe Clement. Al kampt de coach met een gebrek aan nachtrust, zo vertelde hij op zijn persbabbel de dag voor de match.

“Zie ik er zó slecht uit?”, grapte Philippe Clement, gevraagd naar z’n nachtrust dezer dagen. “Na Lazio heb ik helaas maar drie uurtjes geslapen. En de nacht van donderdag op vrijdag 6 uur. Da’s een beetje te weinig, ja. Maar oké, ik moet deze periode even doorbijten. Binnenkort komt er opnieuw een internationale periode aan en dan zal ik wel een beetje kunnen bijslapen.”

Quote In deze tijden weet je niet wat er ons nog te wachten staat Philippe Clement

Tot dan moet hij KV Mechelen, Dortmund en KV Oostende grondig analyseren en zoveel mogelijk punten zien te pakken. Dat Malinwa omwille van hun zeven Covid-19 gevallen graag de match van dit weekend had uitgesteld, begrijpt Clement. “Maar”, zegt hij, “de regels zijn duidelijk.” Hij verwijst naar het feit dat er bij de besmette spelers drie jongens zijn die nog geen minuten maakten dit seizoen, waardoor de match doorgaat. “Dat lijkt me nog altijd het beste. Anders wordt het nóg veel moeilijker dan nu al het geval is. Trouwens, wij willen de komende weken liefst alle geplande matchen spelen, want in deze tijden weet je niet wat er ons nog te wachten staat.”

Nochtans was rust in de aanloop naar het Champions League-duel tegen Dortmund op het eerste gezicht welgekomen voor zowel trainer als groep. “Zo kunnen we toch ons op elan doorgaan”. Bij uitstel kon de wedstrijd in principe pas na de winterstop ingehaald worden, wat een kortere rustperiode voor Club impliceerde. En daarnaast biedt de match van morgen Clement ook de kans om al zijn jongens fit, scherp en tevreden te houden: denk maar aan Lang, Krmencik, Schrijvers, Badji of Okereke, die woensdag weinig of geen minuten maakten en dat woensdag tegen Dortmund ook niet zullen doen.

Volledig scherm Philippe Clement gesticulerend tegen Lazio woensdag. © Photo News

KV Mechelen vroeg om uitstel, maar vangt dus bot. Bij Malinwa testten zeven spelers positief, maar drie daarvan speelden dit seizoen nog geen minuut: doelman Bouzian, de Zweedse aanwinst Wernersson en de jonge middenvelder Van den Eynden. Omdat de Pro League die drie niet beschouwt als A-kernspelers, werd het Mechels verzoek afgewezen. Met Club Brugge dat de komende weken haast telkens een midweekmatch speelt in de Champions League, is een nieuwe datum ook geen sinecure. Club Brugge - KV Mechelen wordt zaterdagavond om 20u45 gespeeld.

Volledig scherm Sofian Bouzian. © Photo News

Woensdag ondergingen de spelers, staf en medewerkers van KV Mechelen een nieuwe coronatest. Daaruit bleek dat Victor Wernersson en Bas Van den Eynden besmet zijn. Vranckx, Shved en Bouzian zijn er nog niet van verlost. Eerder raakte al bekend dat ook Peyre en Togui nog steeds positief zijn. Bushiri testte overigens opnieuw positief, maar zou genoeg antilichamen hebben aangemaakt om terug aan te mogen sluiten bij de groep. Schoofs, Kaya, Voet en Boni zijn negatief, maar hebben de voorbije weken amper getraind. Reden waarom KVM vroeg om de match uit te stellen.

Volledig scherm De Oekraïener Maryan Shved is een van de zeven besmette spelers in de kern van KV Mechelen. © Photo News

“De Pro League liet weten niet in te gaan op deze vraag omdat de club slechts 4 positieve spelers van ouder dan 21 jaar op de lijst heeft staan voor de wedstrijd tegen Club”, aldus algemeen directeur Frank Lagast. “We respecteren uiteraard de beslissing van de Pro League”. Bovendien is sterkhouder Kaboré geschorst en Bateau ziek (geen corona). Kopzorgen dus voor Wouter Vrancken en KV Mechelen, dat met slechts 7 punten uit 9 matchen de start al gemist had.

Volledig scherm Frank Lagast, algemeen directeur van KV Mechelen. © BELGA

“We vinden het echter jammer dat we met 5 pas uit quarantaine teruggekeerde spelers en met daarnaast 7 A-kernspelers in quarantaine nu deze wedstrijd moeten spelen”, aldus Lagast nog. “Het leek ons beter deze wedstrijd uit te stellen. Maar zoals eerder gesteld blijf ik herhalen dat we voetbal coronaproof moeten blijven organiseren want mensen willen een leuke afleiding in deze sombere tijden en onze club wil daar graag toe bijdragen.”

Moeskroen opnieuw uitgesteld

Moeskroen van zijn kant zette de voltallige spelersgroep en technische staf woensdag meteen in quarantaine, minstens tot maandag. Om hun conditie enigszins te onderhouden, werken spelers een individueel programma af. Clubs kunnen conform het coronaprotocol van de Pro League uitstel van een wedstrijd vragen vanaf zeven coronabesmettingen binnen de A-kern. Het verzoek van de rode lantaarn werd door de vele positieve gevallen ingewilligd. Vorige speeldag zag Moeskroen al de competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge uitgesteld worden. De data voor de inhaalwedstrijden worden later gecommuniceerd.

Volledig scherm © BELGA

Eupen vangt bot

Bij Eupen legden vijf spelers een positieve test af. Onvoldoende dus volgens het coronaprotocol, maar de Oostkantonners hoopten op clementie van de Pro League. De besmettingen doen zich namelijk voor onder het personeel en in de staff, onder wie coach Benat San José. Die personen zijn volgens Eupen ook hoge risicocontacten. Er wordt aan de Kehrweg gevreesd voor verdere verspreiding binnen de club, maar ook bij de tegenstander Genk. De Pro League hield het been stijf, waardoor de match Genk-Eupen vanavond gewoon wordt gespeeld.

Volledig scherm Benat San José. © Photo News

Ook 25 besmettingen bij Deinze

Deinze-Seraing van zondag op de negende speeldag in 1B wordt, op verzoek van Deinze, dan weer wél uitgesteld. Bij de Oost-Vlamingen testten achttien personen binnen de spelersgroep en technische staf positief op het coronavirus. Bovendien leverde ook het ondersteunend personeel enkele positieve coronatesten op. Binnen KMSK Deinze zijn daardoor zo’n 25 mensen besmet. De hele club zit in quarantaine.

Het coronavirus teistert ook RWDM, maar de Molenbeekse 1B-club en de Pro League wachten nog op de testresultaten van gisteren alvorens een beslissing te nemen over de competitiewedstrijd van zondag op bezoek bij Club NXT. Het oordeel wordt later vandaag geveld.

De inhaalmatch van Deinze op het veld van Westerlo van afgelopen maandag werd ook al naar een later tijdstip verplaatst wegens de vele besmettingen in de Oost-Vlaamse spelersgroep. Ook de thuismatch van RWDM tegen Lierse vorige speeldag werd uitgesteld.

