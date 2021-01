Clement over vertrek Diatta: “Scouts zijn hard op zoek naar vervanger”

Exit Krépin Diatta - Club Brugge moet het zondag tegen KRC Genk een eerste keer zonder de naar AS Monaco vertrokken Senegalees doen. Een vertrek dat Clement logischerwijs betreurt, al is hij er in de loop der jaren leren mee omgaan. Zo zag hij eerder bij Genk spelmaker Pozuelo vlak voor de play-offs naar Toronto FC overstappen: “Ik heb één zoon die het huis al verlaten heeft. Net zoals je hem dat als ouder moet gunnen, moet je ook een speler zijn transfer gunnen. Krépin heeft in drie jaar tijd heel grote stappen gezet. Dit was zijn grote droom en dan moet je hem dat gunnen. Uiteraard is het een gemis, want hij heeft heel goed gepresteerd. Als coach moet je spelers leren loslaten, al is dat gemakkelijker na een seizoen.”