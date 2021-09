Clement: “Dit is een beloning voor ons harde werk van de voorbije maanden”

“Het is fantastisch om mijn spelers drie dagen na PSG deze prestatie te zien leveren in Charleroi, dat goeie ploeg heeft en voor vandaag nog niet verloor", aldus Clement bij Eleven. “We hebben een geweldige mentaliteit getoond. De wil om te willen winnen was groot en we zijn gewoon blijven gaan. Dat die beloning uiteindelijk dan toch volgt, is leuk. Dat de beslissende assist en goal van spelers uit onze academie komen, zeker ook.”

Club had het wel niet onder de markt op Mambourg. Er waren een paar geweldige reddingen van Mignolet nodig om de Carolo’s van goals te houden. “Simon heeft een goeie match gespeeld, maar Koffi (de keeper van Charleroi, red.) ook, hé. Het was een match tussen twee goeie ploegen, die hun top waarschijnlijk nog niet bereikt hebben. Charleroi gaat volgens mij meedoen voor de top 4.”

Maar tegen Club gingen de mannen van Still dus de boot in, door een treffer in minuut 92. “Fysiek zijn we top”, zei Clement daarover. “We volgen een strak regime, trainen hard en proberen ook op dat vlak stappen te zetten, want de Europese matchen kosten ons veel krachten, fysiek en mentaal. Dit is een beloning voor ons harde werk van de voorbije maanden.”