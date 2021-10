Clement: “Beslissing van Engels om fout te maken was de juiste” - Priske: “Vermoeidheid speelde rol na rust”

Jupiler Pro LeagueGeen winnaar in de altijd fel beladen clash tussen kampioen Club Brugge en Antwerp, dat zich graag profileert als een van dé uitdagers voor Club in de titelstrijd. In die draw kon omzeggens iedereen het vinden, al hadden beide coaches net als doelpuntenmaker Vanaken en Mignolet, die met een topsave Antwerp ultiem van de winst hield, daar zo hun redenen voor.

Clement: “Verbouwereerd na tweede geel Nsoki”

“Zoals verwacht werd het een match met veel strijd en wil om te winnen, waarin wij het na de rust een pak beter deden dan ervoor. Ik denk dat Engels de juiste beslissing nam met die fout op Van Den Brempt... Dat was een cruciaal moment, net als die kans voor De Ketelaere snel na de pauze. Ik had het gevoel dat we in die tweede helft over Antwerp zouden gaan. Maar spijtig genoeg lukte dat niet en na die tweede gele kaart van NSoki - waarover ik heel verbouwereerd was - kon het in de slotminuten nog alle kanten op.”

Priske: “Ongelofelijke mentaliteit getoond”

Een analyse van Clement waarmee Priske akkoord was. Hij zag een beter Antwerp voor de rust, tot Verstraete uitviel en zijn ploeg de controle over de match verloor. De Deense T1 is blij met de invalbeurt van Dwomoh, die Verstraete verving, en met het volgens hem meer dan verdiende punt. “Na donderdag en Fenerbahçe uit speelde de vermoeidheid een rol. We hebben een ongelofelijk mentaliteit getoond.”

Mignolet: “Zuur mochten we nog verloren hebben”

Ook Simon Mignolet vond het een correct resultaat. “Om echt aanspraak te maken op meer, dwongen we niet voldoende kansen af en brachten we te weinig goed voetbal. Tegen een tegenstander als Antwerp op de Bosuil is dat natuurlijk ook niet evident. Ik denk dat opeenstapeling van matchen toch wat begint te wegen. We missen wat rust aan de bal en frisheid. Het is duidelijk dat we zeker in deze periode iedereen zullen nodig hebben. Daarom moeten we blij zijn met wat Ignace Van Der Brempt hier gebracht heeft. Die save in de slotminuten? Laat ons zeggen dat het zuur was geweest, mochten we hier nog verloren hebben.”

Vanaken: “Halen momenteel niet beste niveau”

Clubs doelpuntenmaker Vanaken vond dat als er één ploeg verdiende om te winnen, dit blauw-zwart was. Maar ook hij zag hoe Club vernuft ontbrak in de zestien. “In de beslissende fases moesten we iets koeler zijn, zoals bij die kans voor De Ketelaere snel na de pauze... Ja, het mag iets meer zijn in competitie. We halen momenteel niet ons beste niveau. Enerzijds de vele matchen natuurlijk, anderzijds stelt dat andere jongens in staat matchritme op te doen of ervaring.”