Clash tussen stijlen in Ghelamco Arena: “Oostende gaat 90 minuten voor snelle balrecuperatie, dat is een kwaliteit”

Jupiler Pro LeagueVanavond staat in de Ghelamco Arena een clash tussen twee voetbalstijlen op het programma. Wat haalt het: het balbezit van AA Gent, of het verticaal voetbal van KV Oostende? Vanhaezebrouck: “De stijl van KVO is fantastisch.”

Het Zwitserse onderzoeksinstituut CIES publiceerde vorige week cijfers over de richting waarin de bal aangespeeld wordt in alle competities. Manchester City is Europees de club die de bal het meest achteruit speelt (41,6%), naar het beeld van Pep Guardiola, voor wie balbezit heilig is. In de Belgische competitie spant Anderlecht de kroon, met 36,8% ballen achteruit, maar op de tweede plaats volgt AA Gent (36,1%), voor RC Genk (35,7%), Club Brugge (34,5%) en Antwerp (34,4%). KV Oostende is in dit klassement de laatste van de klas, met 28,2% ballen achteruit, naar het beeld van het verticale voetbal dat Alexander Blessin propageert.

“Oostende is een ploeg die ervan houdt om héél snel druk te zetten, maar niet noodzakelijk bij de opbouw van de tegenstander”, weet Hein Vanhaezebrouck. “Daar maken ze keuzes in, soms doen ze het wel, soms zakken ze in. Maar als ze in de aanval zijn, doen ze dat altijd met veel volk. Als ze dan de bal verliezen, gaan ze wél heel snel voor de balrecuperatie. Er zijn nog ploegen die dat realiseren, alleen heeft Oostende een ploeg die in staat is om dat 90 minuten te brengen. Dat is een kwaliteit.”

Balbezit = prijzen

Als we naar het gemiddeld balbezit kijken in de Jupiler Pro League, staat AA Gent met 57% nog steeds helemaal bovenaan, samen met Club Brugge. Oostende doet het met een gemiddeld balbezit van 47% een stuk minder. “Het is al vaker bewezen dat je geen balbezit moet hebben om prijzen te pakken”, zegt Vanhaezebrouck. “Maar als je over alle competities gaat kijken, zijn het nog altijd de ploegen met meer balbezit die de meeste prijzen winnen. Balbezit is bij ons geen absolute voorwaarde, maar als we de bal hebben, proberen we daar iets mee te doen. Bij Oostende gaat het dan heel snel voorwaarts, niet zozeer om meteen een kans te creëren, maar om heel het team op te schuiven. Als de bal daar dan verloren gaat, gebruiken ze hun sterk wapen van de hoge recuperatie. Het is vanuit die tweede recuperatie dat ze gevaarlijk zijn.”

“Die manier van spelen is nog altijd eerder uitzondering dan regel. Hoewel de tijden aan het veranderen zijn: meer en meer zie je ploegen die gaan voor snelle omschakeling en hoog druk zetten. Toen wij in 2015 kampioen speelden met Gent, gebeurde dat nog veel minder. Toen speelden er wel veel ploegen vanuit de organisatie, laag en vanuit de omschakeling. Maar niet met die hoge druk, zoals Oostende dat nu doet. Ik houd ervan, het is fantastisch, maar de combinatie van de twee stijlen is het ideale. Dat hebben we in mijn eerste periode met Gent gedaan, met hoog druk zetten op de tegenstander, maar ook met fantastisch goed balbezit en dominantie. Dat is het voetbal waar ik voor sta.”

Niet onfeilbaar

Iedereen probeert zich te wapenen tegen de zogenaamde ‘tegenpressing’ van KVO. Frank Vercauteren sprak in onze zaterdagkrant nog van in één tijd spelen, Peter Maes vertelde dat je diagonale ballen nodig hebt om er onderuit te komen. “De coaches die je noemt, zijn verstandige mensen”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “In iedere filosofie zitten er altijd sterke punten, maar er zijn ook altijd openingen om er iets tegen te doen. We gaan daar gebruik van proberen te maken. Oostende heeft ook al wedstrijden verloren hé. Het is niet dat ze onfeilbaar zijn. Het is nog altijd veel moeilijker om Club Brugge te kloppen dan Oostende. Maar ik meet mij altijd graag met andere filosofieën.”

Benieuwd wat dat vanavond geeft in de Ghelamco Arena.

