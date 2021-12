Charleroi verslaat Oostende in winterse match die niet gespeeld had mogen worden met laat kopbaldoelpunt van Bessilé

De match werd geïllustreerd door de aftrap van KV Oostende bij de start van de tweede helft. De bal werd gewoon zo ver mogelijk in de hoek over de zijlijn getrapt waarna alle spelers van KV Oostende Charleroi meteen gingen vastzetten. Dat is rugby, geen voetbal, maar we kunnen hen geen ongelijk geven. De grootste kansen waren opnieuw voor Charleroi, maar Gholizadeh vond de weg naar de netten niet. Bätzner trof aan de overkant de paal, maar het was Charleroi dat scoorde. Zorgane met een - voor deze wedstrijd - uitstekende voorzet richting Bessilé die stevig in doel knikte. Zo kwam er toch een winnaar in de match die niet gespeeld had mogen worden.