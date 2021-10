Charleroi spoelt bekeruitschakeling door met ruime zege tegen Eupen en maakt sprongetje in klassement

Eupen trad op Charleroi aan zonder Stef Peeters. De spelmaker liep in de bekermatch op Dender een lichte dijblessure op. Erg bleek het niet te zijn, maar coach Stefan Krämer en speler verkozen niet het minste risico te nemen. Jérôme Déom verving hem op het middenveld. Dat scheelt. En niet enkel omdat de gewezen jeugdspeler van Standard rechtsvoetig is. In afwezigheid van Stef Peeters valt het op hoe belangrijk Jens Cools is voor de ploeg. Hij was overal te vinden. Tot zelfs in de rechthoek van de thuisploeg. De enige doelpoging van de Panda’s voor de rust kwam van hem. Balletje lekker uit de lucht geplukt en ‘pats’! Koffi liet zich niet verrassen.

Letterlijk was Peeters de enige afwezige bij Eupen. Figuurlijk waren er meer. Ngoy en N’Dri kwamen niet in het stuk voor. Aan zijn lot overgelaten in de spits, slaagde Prevljak er niet in te dreigen. De Bosniër zat in de greep van Andreou. De Cypriotische A-international is 19. Dit is nog maar zijn tweede seizoen als profvoetballer. Hem wacht een mooie toekomst.

Volledig scherm © BELGA

Eupen liet het initiatief over aan Charleroi. Veel deden de Carolo’s er niet mee. Heel even was er paniek aan boord bij de Panda’s toen Himmelmann een voorzet van Gholizadeh met een zwak handje beroerde. De bal botste binnen bereik van een viertal spelers. Heris reageerde het snelst en gaf er een lel op. De 31-jarige Brusselaar, die na zeven jaar Hongarije nog maar aan zijn tweede seizoen Jupiler Pro League bezig is, is een betrouwbare schakel bij de Panda’s.

Charleroi domineerde ook na de rust. Weer zonder echt gevaarlijk te zijn. Een scenario waarbij één tegenstoot beslissend kan zijn. Die kwam er op een doorbraak van Prevljak. Koffi pareerde de knal van de Bosniër.

Het doelpunt viel uiteindelijk aan de overkant. Een inlegger van Nicholson, nadat Gholizadeh op Himmelmann had getrapt. Eupen claimde de interventie van de VAR. Buitenspel van de Jamaicaan? Neen. En na de 0-1 vielen snel nog twee doelpunten. 0-2 via uitblinker Gholizadeh, 0-3 via Van Cleemput. Coach Edward Still verwacht van hem dat hij mee oprukt telkens de gelegenheid zich aanbiedt. Tot nu was het Jules nog niet gelukt te scoren. Nu was hij een tikkeltje sneller op de bal dan Kayembe om de eindstand vast te leggen. Charleroi wipt over Eupen in de stand en is (voorlopig) derde.

Volledig scherm Jules Van Cleemput © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.