“Charleroi speelde in onze kaart”: Antwerp freewheelt naar zege, Frey scoort tweemaal

Jupiler Pro League‘No stress’ voor Antwerp. De Great Old freewheelde naar de overwinning tegen een mak Charleroi. Topschutter Michael Frey scoorde twee keer. “Soms moet je slim werken in plaats van veel te werken.”

Iets meer dan tien minuten had Antwerp nodig om de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Balikwisha draaide zich vrij, zette voor en Frey kopte binnen.

Twee minuten later deed de Zwitser de match helemaal op slot. Benson met de ‘petit-pont’ bij Morioka en de teruglegger - Frey trapte simpel binnen.

Ook coach Brian Priske zag dat Frey opnieuw leek op de Frey van in het seizoensbegin. “Ik had de laatste dagen op training ook een goed gevoel toen ik hem bezig zag. Ik vond dat hij al iets verder stond dan Ally (Samatta, red.).”

In een overbodige tweede helft kwam de zege van Antwerp nooit meer in gevaar. Charleroi zakte weg, kon enkel in blessuretijd eens dreigen. Charleroi-trainer Edward Still laakte achteraf “de defensieve fouten bij de eerste twee goals” van zijn ploeg. “En ik vond het frappant dat onze ‘impact physique” ondermaats was.”

Samatta maakte 3-0 na alweer een uitstekende assist van Balikwisha. Engels en Gerkens raakten het doelhout.

De zege was simpel en logisch.

Benson reageerde geagiteerd na zijn wissel. De winger zit in de goede flow, wil die natuurlijk zo lang mogelijk behouden. “Het maakt niet uit dat hij niet tevreden was”, lachte Priske. “Het is niet meer dan wat het is. Manuel is heel ambitieus, net zoals de rest van de groep. Dat moet ook. Ik had het gevoel dat hij bijna leeg was. Je mag niet vergeten dat Benni enkel vorige week getraind heeft na zijn coronabesmetting. Er zijn trouwens nog een paar wedstrijden de komende weken. Ik wil iedereen fit houden.”

Als dat het geval is zal Priske moeilijke keuzes moeten maken in de toekomst. “De beste zal altijd spelen”, besloot de Deen.

Het was met andere woorden een geslaagde namiddag op de Bosuil. Drie punten, een clean sheet en weinig energie verspild. Zo zetten voetbalploegen het nieuwe jaar graag in.

Nainggolan: “Charleroi speelde in onze kaart”

Radja Nainggolan had niet veel geluk met zijn doelpogingen, maar was met het middenveld van Antwerp wel heer en meester tegen een zwak Charleroi. De Carolo’s speelden volgens ‘ninja’ met hun speelstijl ook in de kaarten van The Great Old. “Charleroi probeerde hoog druk te zetten, maar met Michael Frey hebben we voorin iemand waarmee we dat kunnen uitspelen via de lange bal.”

Balikwisha en Benson konden daarvan profiteren en het verschil maken. “Zowel Benson als Balikwisha waren één tegen één belangrijk. Frey kon twee keer scoren op hun assists en daarna maakten we de 3-0 op counter. Ik geloof dat we hier de perfecte wedstrijd gespeeld hebben. Als ploeg hebben we goed verdedigd, ook de aanvallers en de middenvelders. Zo hielden we hun aanvallende middenvelders in de tang.”

Voor Michael Frey moeten de twee goals deugd gedaan hebben. “Voor een spits is dat belangrijk. Ik denk dat hij het jammer vond dat hij gewisseld werd. Een spits die op twee goals staat, wil uiteraard die hattrick, maar Samatta deed het ook goed én scoorde”, aldus Nainggolan, die erna niet naar de partij van concurrent Anderlecht zou kijken. “Neen, ik ga thuis wat chillen met de kinderen.”

