Charleroi sluit seizoen en tumultueus dagje af met nederlaag tegen Eupen

Gelukkig zonder publiek, want na 28 minuten stond het 0-2 voor Eupen. Twee doelpunten van Prevljak. Het eerste op strafschop — in twee tijden, want Penneteau dook de eerste poging uit zijn doelvlak. Jammer voor de wellicht afscheidnemende doelman dat geen ploegmaat sneller reageerde dan Prevljak om de bal te ontzetten. Het tweede op aangeven van Boljevic, voor wie de omstandigheden ideaal waren: uitstekende grasmat, een gezapig tempo en gemoedelijke duels. De Bosnische international, Prevljak dus, lapte in de toegevoegde tijd van de eerste helft nog een derde binnen, al belandde de bal via het been van Kipré tegen de netten. Prevljak viel kort na de rust uit en vermits zijn derde doelpunt als een own-goal werd geregistreerd, sluit hij het seizoen af met 15 doelpunten.