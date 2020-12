Charleroi klopt tien Cercle-spelers na spektakelstuk op Jan Breydel

Jupiler Pro LeagueDoelpuntenkermis op Jan Breydel! In een wedstrijd waar geen touw aan vast te knopen was, ging Charleroi met 3-4 winnen van Cercle Brugge. De Vereniging blijft na een knotsgekke match met 0 op 15 achter. Charleroi is plots weer (voor even) derde in het klassement.

Don’t close your eyes, galmde door de geluidsboxen van Jan Breydel na 90 minuten voetbal. En inderdaad, je deed maar beter geen seconde je ogen dicht tijdens deze Cercle Brugge-Charleroi. Ondanks een resem afwezigen, maakten beide ploegen er een spektakelstuk van.

Beide coaches moesten het elftal waarmee ze aan de aftrap wilden komen wijzingen. Bij Cercle ontbrak Hotic. De Bosniër, een zeer belangrijke schakel, blesseerde zich tijdens de laatste training. Hotic miste ook al de heenmatch in het ‘Stade du Pays’ als gevolg van een Covid-misverstand. Zijn positie werd ingenomen door Hazard, die de voorbije vijf wedstrijden niet werd geselecteerd of op de bank startte.

Bij Charleroi ontbrak Berahino. Hij meldde zich vanmorgen ziek en werd in de basis vervangen door Nkuba. Ook die noodgedwongen wissel leidde niet tot verschuivingen. Voor Taravel was Cercle - Charleroi zijn 200ste wedstrijd in de Jupiler Pro League.

Na een halfuur leek Cercle al op weg naar de zege. Ugbo had de thuisploeg met twee snelle goals op een dubbele voorsprong gezet. De eerste kwam er op aangeven van jubilaris Taravel, de tweede werd een afstraffing van zwak keepwerk van Charleroi-doelman Descamps.

Tussen de twee doelpunten in verloor Charleroi Nkuba. De 18-jarige jeugdinternational, die aan zijn eerste basisplaats toe was, bleef met de studs in het gras steken, verdraaide daarbij de knie en werd kermend van de pijn naar de kleedkamer geholpen.

Nog voor de de rust viel er heel wat te beleven. Twee pogingen van Gholizadeh. De eerste werd met de voet gepareerd door Diddillon, de tweede spatte tegen de lat. Twee overtredingen van Da Silva Lopez. De eerste op Morioka. ‘Rouge!’, hoorden we Pierre-Yves Hendrickx schreeuwen, die zich enkele rijen lager op de tribune bevond. De administratief directeur van Charleroi kreeg zijn zin niet.

Het bleef bij geel, maar het was voor de 22-jarige Portugees slechts uitstel, want na een nieuwe overtreding, deze keer op Morioka, werd hij met een tweede gele kaart door ref Alen van het veld gestuurd. In de slotfase van de eerste helft kwam jubilaris Taravel slecht op de schouder terecht na een stevige duw van Nicholson en kon niet hervatten.

Charleroi groeide in de match en ging na de rust met een man meer resoluut op zoek naar de aansluitingstreffer. De Carolo’s claimden twee keer een strafschop. De eerste keer ging ref Alen er niet op in, de tweede keer - na tussenkomst van de VAR — wél. De penalty van Nicholson belandde tegen de paal en van daar in de armen van Didillon.

Aangeslagen door die gemiste kans waren de Carolo’s niet. Ze bleven komen én scoorden. Niet één, niet twee maar drie keer binnen de zeven minuten. Eerst uitblinker Gholizadeh, daarna Nicholson en tot slot Morioka. De verdediging van Cercle leek als verweesd achtergebleven na het wegvallen van Taravel.

En toch sloeg de Vereniging nog terug. Net als bij de 2-0 ging doelman Descamps niet vrijuit. Musaba profiteerde om gelijk te stellen: 3-3. Voor even maar, want de ingevallen Bruno bekroonde zijn tweede korte invalbeurt van het seizoen met de winning-goal.

In plaats van een gelijkspel werd het een tiende seizoensnederlaag voor Cercle. Geen ploeg in de Jupiler Pro League die meer verloor. Charleroi wordt na een 4 op 15 plots weer (voor even) derde in het klassement. Nog dit: de Carolo’s konden in het slot weer rekenen op Teodorczyk. De Pool viel na twee maanden blessureleed in aan het slot van de wedstrijd om zijn eerste minuten te maken voor de Henegouwers.

