Charleroi en STVV moeten tevreden zijn met een scoreloos gelijkspel na een matige partij voetbal

Bij STVV geen wijziging in vergelijking met de basisopstelling van vorig weekend tegen AA Gent. Bij Charleroi wel. Gillet startte op de bank. In zijn plaats kwam Gholizadeh aan de aftrap. De Iraniër is offensiever ingesteld, maar hij betekende geen surplus.

De meest opvallende speler, tijdens een door Charleroi gedomineerde eerste helft, was Zaroury. Als de gelegenheid zich voordoet, gaan we Francky Dury vragen hoe het komt dat die kerel bij Zulte Waregem niet doorbrak. Akkoord dat het seizoen nog maar pas gestart is, maar zo te zien hebben ze bij Charleroi een zeer goede zaak gedaan toen ze hem in januari al vastlegden.

In alle aanvallen die ver genoeg droegen om STVV-doelman Schmidt te bedreigen, was Zaroury betrokken. In de opbouw of bij de afwerking. Solo soms ook, want Zaroury is een lefgozer die niet verlegen zit om een nummertje. Was dàt het probleem aan de Gaverbeek?

Volledig scherm © BELGA

Charleroi - STVV werd een duel tussen twee coaches waarvan de neuzen in dezelfde richting wezen. Vooruit voor de Carolo’s, achteruit voor de Kanaries. De wedstrijd kwam pas na de rust los. Voor Zaroury en Gholizadeh werd het net niet. De pas van de Gold Cup teruggekeerde en ingevallen Nicholson scoorde wél. Na tussenkomst van de VAR keurde ref Visser het doelpunt was wegens buitenspel van Morioka, toen hij een verre bal van Dessoleil uit de lucht plukte en met het hoofd tot bij Nicholson verlengde. Dat alles in één vloeiende beweging. De VAR was voor de rust ook al tussengekomen om Visser op zijn beslissing te laten terugkomen, nadat hij een strafschop had gefloten in het voordeel van de thuisploeg voor handspel van Pius in een duel met… Zaroury.

Charleroi drong aan en STVV deed zijn best om de nul te houden en, wie weet, op de counter, met meer naar Stayen terug te keren dan waarvoor ze gekomen waren.

Het bleef 0-0 en daar waren enkel de Kanaries gelukkig mee.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

