Charleroi boekt de eerste zege van het seizoen: Carolo’s houden punten thuis tegen matig Eupen

Charleroi was vooral gevaarlijk langs de linkerflank, waar in de rug van Magnée ruimte lag die door Van Genechten in zijn eentje niet of althans toch zeer moeilijk viel te belopen. Langs rechts was er wel een doorbraak van Nkuba, die in de basisopstelling de voorkeur kreeg op Tchatchoua. Nkuba is snel, staat zijn mannetje in de duels, maar mist nog overzicht. Zijn center belandde buiten ieders bereik.