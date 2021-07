Cercle houdt stand in hervatte partij bij Beerschot: Bruggelingen winnen met 0-1 op het Kiel

Jupiler Pro LeagueBeerschot is er dinsdagavond niet in geslaagd om de 0-1 achterstand goed te maken die het 72 uur voordien had opgelopen tegen Cercle Brugge. Een strak georganiseerd Cercle hield op het Kiel relatief makkelijk stand. Beerschot mist vooralsnog creativiteit en stootkracht, zo veel is nu al duidelijk.

Een match in twee delen: ’t was eens iets anders. Beerschot wist voor de aftrap van het tweede luik in elk geval dat het niet te veel moest rekenen, gezien de 0-1 die sinds zaterdag op het bord stond. Trainer Peter Maes stuurde met Sanyang en Eleke twee verse aanvallende pionnen de wei in.

Het zei iets over Beerschots intenties én over de offensieve beperkingen. Sanyang en Eleke samen maakten vorig seizoen welgeteld één (!) doelpunt. Cercle voerde dan weer één noodgedwongen wissel uit: Van der Bruggen geraakte in de ‘heenwedstrijd’ geblesseerd en werd afgelost door Lopes da Silva.

Na de hervatting verliep alles volgens het voorspelbare scenario: Beerschot probeerde vaart te maken en druk te ontwikkelen, maar miste vernuft om een achteruit leunend Cercle echt te verontrusten. Je kan niet alléén op de fluwelen linkervoet van Holzhauser en de verre inworpen van Van den Bergh rekenen om voor gevaar te zorgen. Een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg er dan toch eens dichtbij: Dom trapte een afvallende bal net naast.

Cercle bracht op aanvallend vlak zelfs helemaal niets meer, maar dat hoefde natuurlijk ook niet. Het thuispubliek schreeuwde om Marius Noubissi en kreeg vijf minuten voor tijd zijn zin. Maar mag je wonderen verwachten van een speler die in zes maanden geen wedstrijd heeft gespeeld? Neen, dus. Uiteindelijk wijzigde score niet meer. Zo pakte Cercle drie gouden punten. Het Beerschotbestuur mag intussen een tandje bij steken in de zoektocht naar offensieve versterking.

Volledig scherm Een teleurgestelde Raphael Holzhauser. © BELGA

Volledig scherm Leonardo Da Silva Lopes verving Hannes Van der Bruggen vandaag. © Photo News

Volledig scherm Een peinzende Peter Maes. © Photo News

Zo verliep de partij zaterdagavond:

De wedstrijd begon flitsend. Al na een halve minuut zette bezoeker Vitinho zich door op links. Van den Bergh (verrassend op het middenveld bij Beerschot) had geluk dat hij de voorzet niet in eigen doel devieerde. Aan de overkant zorgde de onvermijdelijke Holzhauser een beetje later voor het eerste gevaar. Zijn poging ging naast.

Volledig scherm Holzhauser was veruit de gevaarlijkste bij Beerschot. © BELGA

In het vervolg van de eerste helft probeerde Beerschot het initiatief te nemen, maar de thuisploeg was in de eindfase iets te slordig om tot grote kansen te komen. Er was nog een poginkje uit de tweede lijn van Holzhauser, maar veel moeite had Cercles doelman Didillon daar niet mee. Cercle maakte in offensief opzicht heel lang niks meer klaar. Toch opende de Vereniging op slag van rust een beetje uit het niets de score. Decostere zette zich goed door op rechts en leverde de perfecte voorzet af voor de inlopende Deman: 0-1. Beerschot wist even niet wat er gebeurde en ei zo na maakte Deman er zelfs 0-2 van. Uiteindelijk ging zijn schot voorlangs.

Volledig scherm Olivier Deman kopt de perfecte voorzet van Decostere binnen. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Terwijl het voor de pauze nog ‘gewoon’ aan het regenen was, werden de hemelsluizen bij de start van de tweede periode pas helemaal open gezet. Na tien minuten apocalyptische regenval stonden er zo veel plassen op het veld dat ref Boucaut niet anders meer kon dan de partij stil te leggen. Na een klein half uur zag het er naar uit dat de wedstrijd toch zou worden hervat – de regen was gestopt en de bal rolde opnieuw – maar finaal besloot Boucaut om er helemaal een streep onder te trekken. Mogelijk was die beslissing ingegeven door het feit dat het op de achtergrond was beginnen bliksemen en donderen.

Volledig scherm © Photo News

De Pro League communiceerde vrij snel na het definitief stopzetten van de match dat de resterende minuten op een latere datum bij een 0-1-stand verder worden afgewerkt. De wedstrijd moet dus niet helemaal herspeeld worden. Later op de avond raakte dan bekend dat dat op dinsdag 27 juli zal gebeuren om 20 uur. Dat zal uiteraard met dezelfde spelers en opstellingen zijn.

Volledig scherm © Photo News