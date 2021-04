Cercle houdt met z’n tienen stand tegen Beerschot en doet uitstékende zaak in strijd om het behoud

Nadat Bates een corner van Velkovski terug in het pak kopte, opende Biancone namens de Bruggelingen de score. Toen Sanusi iets voorbij het half uur de mee opgerukte Pavlovic aantikte in de grote rechthoek wees scheidsrechter Bram van Driessche terecht naar de stip. Iké Ugbo kende geen genade en trapte zijn dertiende van het seizoen tegen de touwen: 2-0. Cercle leek de buit toen al binnen te hebben, want een slap Beerschot bakte er in aanvallend opzicht heel lang compleet niks van.

Bij de rust ruilde Beerschot-trainer Will Still zijn 3-5-2 veldbezetting in voor een 4-3-3. Al vroeg in de tweede helft kwam er dan de Kielse aansluitingstreffer. Raphael Holzhauser - alweer hij - schilderde een vrije trap op het hoofd van Jan Van den Bergh en die laatste knikte lekker binnen. Beerschot begon er nog wat meer in te geloven; Will Still deed een klein gokje en liet Zakaria Bakkali debuteren.