Cercle geeft voorsprong uit handen, Seraing boekt tweede thuiszege met dank aan duo Maziz-Marius

Jupiler Pro LeagueSeraing verraste Cercle Brugge, dat zich na een aardige start en een vroege goal in slaap liet wiegen. De Metallo’s sloegen na de pauze keihard terug met spits Marius Mouandilmadji in een glansrol. De spits uit Tsjaad scoorde en liet scoren. Seraing pakte zijn eerste overwinning van het seizoen en wipt in de rangschikking zowaar over Cercle dat zijn tweede nederlaag op rij incasseerde.

Yves Vanderhaeghe koos op Le Pairay voor het team dat in de prangende eindfase tegen Anderlecht tussen de lijnen stond, met Waldo Rubio én Alex Millán in de vuurlijn dus en met Hannes Van Der Bruggen voor het eerst sinds zijn uitvallen op Beerschot weer aan de knoppen op het middenveld. Ook de herstelde Daland nam zijn plaats in de verdediging weer in, Hotic moest op de bank starten. Bij Seraing kwam Boulenger uit schorsing om de defensie te versterken.

Maar de Luikse afweer liet zich al heel snel verrassen. Op een vrijschop van Vanhoutte werd Utkus op links helemaal vergeten. De Litouwer had zelf kunnen afdrukken, maar verkoos terug te leggen op Popovic die in twee keer de trekker overhaalde (0-1). Minuten later stuurde Daland Velkovski de diepte in en werkte Deman netjes af, maar Velkovski bleek uit buitenspel vertrokken en het tweede Brugse feestje ging niet door.

Cercle moest gas terugnemen. In regie van de bedrijvige Maziz zette Seraing druk, en bij ongepast uitlopen van Didillon kwam de Vereniging goed weg. Spits Marius mikte uit een scherpe hoek via de Brugse goalie tegen de buitenkant van de paal. Veel meer dreiging konden de Metallo’s uit hun veldoverwicht niet puren. Pas in het zicht van de rust stak Cercle nog eens de neus aan het venster. Millán besloot na een goeie individuele actie nipt voorlangs.

Marius zorgt voor ommekeer

Het had er de schijn van dat Cercle ook na de pauze zonder veel problemen zou kunnen standhouden, omdat Seraing er niet in slaagde speerpunt Marius Mouandilmadji in stelling te brengen. De spits uit Tsjaad troefde even voor het uur echter Utkus af en legde panklaar voor Maziz, die Didillon kansloos liet (1-1). Van Brugse kant bleef het ondertussen wachten op gevaar van de Spaanse spitsbroeders. Vanderhaeghe voelde dat Millán en Waldo veel te weinig aanvoer kregen, en bracht Hotic. Die kon al snel uitbreken en Millàn bedienen, maar Cissé ruimde in extremis op.

Het bekwam Cercle slecht. Marius werd steeds dreigender namens Seraing. Een eerste keer werd hij nog afgevlagd, maar de tweede keer dat hij plots alleen voor Didillon opdook was het raak (2-1). Vanderhaeghe vloekte zich te pletter langs de zijlijn. Zijn team kon zeven extra-minuten niet benutten, al moest Dietsch nog een enorme redding bovenhalen tegen de ingevallen Denkey. Cercle Brugge droop na de zwakste prestatie van het seizoen af met een tweede nederlaag op rij in de koffers.

