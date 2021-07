Cercle en OH Leuven delen de punten op Jan Breydel

Jupiler Pro LeagueCercle Brugge en OH Leuven deelden de punten op Jan Breydel. Op basis van veel veldoverwicht en een bij momenten aandoenlijke inzet was een tweede driepunter voor groen-zwart niet onverdiend geweest, maar OH Leuven scoorde eerst en liet enkele keren na de trekker over te halen. Cercle miste met 4 op 6 alvast zijn start niet in het vooruitzicht van de Brugse derby van komende vrijdag, OHL kan met 2 op 6 niet echt tevreden zijn.