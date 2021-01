Cercle blijft voor zevende keer op rij puntloos achter: gouden wissel Prevljak maakt flater van Eupen-doelman Defourny goed

Begin oktober won Cercle met 1-2 in Eupen. Toen leek alles kits voor de Vereniging. Anders dan de voorbije, ingekorte campagne zou dit een rustige campagne worden. Althans dat gevoel hadden we. Drie maanden later ziet de situatie er totaal anders uit. Zes opeenvolgende nederlagen — waarvan vijf met één doelpunt verschil — deden Cercle naar plaats zeventien tuimelen. Hoog tijd dus om punten te pakken. Tegen Eupen dat ook al geen overschot meer heeft. Normaal dus dat de schrik om te verliezen nadrukkelijk aanwezig was in beide kampen.

Bij Cercle sloeg de motor niet meteen aan. Net als tegen Zulte Waregem en Genk, startte Eupen wel goed. Met een viertal hoekschoppen en een pegel van Peeters. Tot Hotic halfweg de eerste helft uitpakte met een afstandsschot. De duik van Defourny reikte niet ver genoeg, maar de bal belandde nipt naast. Vanaf dat ogenblik zat de thuisploeg beter in de match.

Ondertussen had Ngoy als aanspeelpunt in de spits getoond waarom er voor hem belangstelling is uit Sclessin. Kayembe profiteerde van zijn werk om op doel te knallen. Didillon voorkwam met een knappe interventie de openingstreffer.

Cadeautje

Die kwam er na de rust aan de overkant. In twee tijden. Eerst werd een doelpunt van Hoggas afgekeurd, na tussenkomt van de VAR omdat er zich een ploegmaat in de schietbaan bevond. Nauwelijks één minuut later had diezelfde Hoggas wel prijs. Defourny kwam tot buiten zijn grote rechthoek uit om een aanval te onderscheppen. Tot daar niks mis, ware het niet dat hij de bal pardoes in de voeten van Hoggas ontzette. De Fransman nam het cadeautje in dank aan en scoorde met een verre lob zijn eerste doelpunt van het seizoen.

In de aanloop naar deze match waren de doelmannen een gespreksonderwerp ‘Am Kehrweg’. Defourny of opnieuw De Wolf? Coach San José liet er geen twijfel over bestaan. “We hebben de voorbije drie wedstrijden wel tien doelpunten geïncasseerd, maar Defourny treft weinig of geen schuld. Théo geniet mijn vertrouwen.” Ook nu nog?

Cercle verdiend op voorsprong, want Eupen zakte na de rust weg. San José greep in. Hij haalde Heris naar de kant en bracht Prevljak in als tweede spits naast Ngoy. Zijn wissel werd met succes bekroond. Eerst was er een redding op de lijn van Marcelin nodig om Ngoy van de gelijkmaker te houden, maar daarna sloeg Prevljak toe. Eerst na voorbereidend werk van Peeters en Adriano, daarna uit het niets. Van 1-0 naar 1-2: Cercle in de touwen, maar nog niet uitgeteld. Defourny herstelde in het slot zijn flater met een goede reflex op pogingen van Vanhoutte en Hazard

