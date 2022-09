Carl Hoefkens over loodzware zes weken: “Dit is ongezien” - Club nog zonder Mata, Boyata en Sylla

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Fasten your seatbelts.’ Club Brugge maakt zich op voor een zestal weken waarin de wedstrijden zich in recordtempo opvolgen. Dertien matchen in totaal, in de periode tussen de thuismatchen tegen KV Mechelen en de clash met Antwerp, in het weekend voordat de Rode Duivels verzamelen blazen richting Qatar. Acht competitieduels, vier in de Champions League en eentje in de Belgische Cup. Hoefkens: “Dit hebben we nog nooit gezien, echt crazy. Een hele uitdaging.”

Het goeie nieuws voor Hoefkens: de ziekenboeg loopt stilaan leeg. Lang en Buchanan staan te popelen om zich weer te tonen. “Aan mij om te zien wanneer ik hen breng.” Alleen de comeback van Clinton Mata laat op zich wachten. Ook richting Atlético toe is hij een vraagteken. Net als Boyata en Sylla zal hij morgen niet in de selectie zitten. “Boyata sukkelt nog wat met de knie, maar met de Rode Duivels heeft hij heel goed gewerkt. Ik ben ook heel tevreden over zijn gedrag op en naast het veld. Hij is een speler die een enorme impact kan hebben, zo heeft hij ons in Porto bijvoorbeeld enorm geholpen met zijn ervaring. De weg ligt open voor hem en ook hier geldt: aan mij om hem op het juiste moment de kans te geven.”

Volledig scherm Dedryck Boyata. © BELGA

Hoefkens weigert de loodzware combinatie van competitie en Champions League in te roepen als excuus voor de achterstand van 3 en 8 punten op respectievelijk RC Genk en Antwerp, twee clubs die geen Europees spelen. “Objectief is dat zeker een nadeel voor ons, maar ik ga daar geen item van maken. Ik geloof ook niet dat de 3-0 in Standard een gevolg is van de Europese verplaatsing naar Porto. Onze kern is breed genoeg en ik geloof nog in elke speler. Onze betrachting blijft elke match te winnen, ik ga ook niet de Cup laten ‘vallen’ bijvoorbeeld. En wij willen nog altijd natuurlijk absoluut kampioen worden.” (ODBS)

Volledig scherm Abakar Sylla kwam met lichte hinder terug uit de interlandperiode met Ivoorkust en krijgt rust. © Photo News

