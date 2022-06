Buitenlandse aanbiedingen en toenemende ongeduldigheid, maar Casper Nielsen wil per se naar Club Brugge

Dik zes weken na de ontknoping van de titelstrijd tussen Union en Club Brugge is Casper Nielsen nog steeds eigendom van de Brusselse club. Ondanks de aanzienlijke interesse in de middenvelder, zit er vooralsnog weinig schot in zijn dossier. Nielsen en Union kwamen intussen overeen dat de speler in kwestie niet zal worden ingezet in de oefenwedstrijden. Niet dat Nielsen het tegenwoordig uithangt in de hoop zijn transfer te forceren. Hij gedraagt zich naar verluidt professioneel en is net als voor het verlof topfit - de verstandhouding met de nieuwe T1 Karel Geraerts is bovendien uitstekend.

Alleen: met het oog op zijn transfer wordt Nielsen steeds ongeduldiger. Wachten tot eind augustus, daar heeft de middenvelder geen zin in. Nielsen hoopt vurig op een overgang naar landskampioen Club Brugge, maar blauw-zwart weigert nog steeds halsstarrig de vraagsom van minstens zes miljoen euro op tafel te leggen. Of een bedrag dat daarvan in de buurt komt.

In een recent verleden trok Club vlot de geldbuidel open en spendeerde het meermaals een bedrag uit die grootorde, alleen was dat met uitzondering van Mignolet en Krmencik steevast voor jonge spelers, met het oog op een lucratieve doorverkoop. Op enkele mislukkingen na een succesformule, en één van de pijlers in de uitbouw van Club, dat de jongste tien jaar uitgroeide tot de toonaangevende club in België. In de zoektocht naar een middenvelder kan met dat bedrag een betere investering gedaan worden, zo is men in Brugge van oordeel. Half juni haakte blauw-zwart af in het dossier, een paar weken nadat de Bruggelingen zo’n 3,5 miljoen euro voor Nielsen geboden hadden. Tot nader order is daar geen verandering in gekomen.

Overgang naar Europese subtopper

Noch Club noch Union lijken vooralsnog te plooien. Tot grote frustratie van Nielsen, die de stap naar Champions League-deelnemer Club taxeert als een overgang naar een Europese subtopper. Het salaris dat hij in Brugge kan opstrijken, hoeft niet onder te doen voor wat er onder meer in de Italiaanse subtop verdiend kan worden. En ook met het oog op speelminuten in de aanloop van het WK in Qatar ziet Nielsen blauw-zwart als de ideale stap. De middenvelder is die mening nog steeds toegedaan, alleen is de vraag hoe lang dat nog zo zal zijn. Intussen informeerde ook Antwerp naar Nielsen, al is er van een concrete aanbieding nog geen sprake. Dat is vanuit Italië en Duitsland wel het geval.

Geraerts: “Ik begrijp dat hij hogerop wil, maar ook dat Union hem niet voor peanuts laat weghalen” “Ik heb vorige week uren met Nielsen gepraat”, zei Union-coach Geraerts na de oefenwedstrijd tegen RUS Rebecquoise. “Ik wil dat hij traint, bij de groep is en professioneel is. Op de training is hij de beste en erg present. Hij is fitter dan ooit en werkt voor zijn toekomst, waar die ook ligt. Of het nu bij ons is of elders, hij zal klaar zijn. Maar ik heb met hem afgesproken dat we geen vriendenwedstrijden doen.” Geraerts neemt geen expliciet standpunt in over het dispuut: hij houdt de kerk in het midden: “Zo gaat het altijd bij een transfer: de ene club wil teveel en de andere club te weinig betalen. Ik begrijp Casper, en ik begrijp Union. Jouw beste speler die 28 jaar oud is en vorig seizoen heeft getoond dat hij heel belangrijk kan zijn, die kan je niet zomaar voor peanuts komen weghalen. Ik begrijp goed dat Casper een nieuwe stap wil zetten, en dat gaat hij waarschijnlijk ook doen. Maar dan moet iedereen een goed gevoel hebben, en niet één partij niet.”

