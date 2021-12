Buffalo’s winnen met kleinste verschil bij OHL: “Gent? Da’s serieus nu”

Jupiler Pro LeagueMet een zege in Leuven zette AA Gent een 9 op 9 neer. Een reeksje dat de Buffalo’s flink omhoog stuwde in het klassement. De Buffalo’s staan alleszins tot zondag in de top vier.

Met zijn zege in Leuven zet AA Gent flink druk op KV Mechelen, Charleroi en Anderlecht, die allemaal zondag nog aan de bak moeten.

Hein Vanhaezebrouck voerde nauwelijks wijzigingen door in het team dat zich woensdag in Lommel kwalificeerde voor de kwartfinales van de Croky Cup. De zieke Kums (buikgriep) werd vervangen door Owusu, Samoise kwam in de plaats van Castro-Montes. Met een gerodeerd team kwamen de Buffalo’s al vroeg op voorsprong via Tissoudali, die de bal vanuit een schuine hoek over doelman Runarsson in doel trapte. Odjidja zorgde met een knappe actie al snel voor meer dreiging, maar Runarsson was attent.

In een knotsgekke fase kwam OHL bijna langszij. Na een hoekschop dreigde de bal via de voet van Okumu binnen te gaan, maar Depoitre ontzette op de doellijn... pardoes op het hoofd van Özkacar, die zonder dat hij het wist de deklat trof.

Het ging er pittig aan toe aan Den Dreef, maar scheidsrechter Boterberg liet gelukkig veel toe. We kennen arbiters bij wie het spel voortdurend stil zou gelegen hebben. Gent was baas op het middenveld, met dank aan een uitstekende Julien De Sart, die steeds goed opgesteld stond en uistekende passes verstuurde. Gent verloor voor de rust wel Okumu, die geblesseerd raakte aan het hoofd.

De Buffalo’s zorgden voor de rust nog voor dreiging via Nurio en Depoitre, maar doelman Runarsson reageerde telkens attent. Meteen na de pauze waren er uitstekende mogelijkheden voor Nurio en Tissoudali, maar Runarsson voorkwam grotere averij voor OHL. Bijna braken de gemiste kansen Gent weer zuur op, toen Mercier de paal trof. Bolat deed zijn duit in het zakje voor de Buffalo’s, met twee knappe reddingen op pogingen van Maertens.

Odjidja bood Tissoudali de mogelijkheid om de match op slot te gooien, maar de vuisten van Runarsson voorkwamen dat. De lat hield Gent opnieuw overeind op een poging van Kaba, maar uiteindelijk haalden de Buffalo’s het einde zonder averij. In de slotfase liet de ingevallen Malede de kans op 0-2 liggen toen hij alleen op Runarsson af mocht.

De Sart: “Gand, c’est du sérieux maintenant”

Uitblinker, andermaal, was Julien De Sart. Midweeks was hij al de man van de match in de beker tegen Lommel - hij scoorde twee keer - ook tegen OHL was hij alomtegenwoordig. Stille krant die bergen werk verzet. “Het doet deugd om opnieuw te winnen, ook al was het niet makkelijk en niet mooi”, vertelde hij. “We moeten durven toegeven dat het geluk eens onze kant koos. Er ontbrak een beetje frisheid voor doel, al is dat al sinds het begin van het seizoen ons probleem. We hadden twee keer moeten scoren en de match moeten dooddoen. Defensief zat het goed, nog eens een clean sheet doet deugd.”

Woensdag was De Sart nog niet geweldig tevreden van zijn match, ondanks de twee doelpunten die hij maakte. Zaterdagnamiddag was hij wél voldaan over het niveau dat hij haalde. “Ik voelde me inderdaad goed, ben ook content met die drie zeges op rij, die vierde plaats. Dit is een goed moment om eens een serie neer te zetten. Zondag is het KV Mechelen - Genk en Standard - Charleroi. Er gaan dus ploegen punten verliezen, deze zege zet druk op hen. Ja, ‘Gand, maintenant, c’est du sérieux.”

