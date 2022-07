Buchanan, Nusa en Odoi out, selecteert Hoefkens De Ketelaere? “Voor hem is het niet vanzelfsprekend”

De openingsmatch tegen Genk is de Supercup niet. En dus is de vraag of Hoefkens Charles De Ketelaere, niet langer honderd procent met zijn hoofd bij Club, selecteert voor zijn competitiedebuut als coach: “Voor mij is hij nog steeds een deel van Club - hij is ook beschikbaar voor zondag. Of het makkelijk is? Voor hem is dat niet vanzelfsprekend, zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt. Het is iets speciaal, we proberen hem zo goed mogelijk te begrijpen.”