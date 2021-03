Brys en Ngawa (OHL) na gelijkspel in Eupen: “Twee punten laten liggen”, Eupen kan wel leven met puntje

Frustratie en ontgoocheling bij OH Leuven na het 3-3-gelijkspel in de spektakelmatch aan de Kehrweg in Eupen. Play-off 1 is nu nog heel moeilijk haalbaar en de kans om een heel grote stap richting play-off 2 te zetten, is verkeken. “Nog eens, wij spreken niet over de play-offs, of dat nu play-off 1 of 2 is”, zegt verdediger Pierre-Yves Ngawa. “Trouwens, je bent geen play-off 1-kandidaat als je op verplaatsing drie keer scoort, en als je telkens vlug een tegengoal incasseert nadat je 0-1, 1-2 en 2-3 voor bent gekomen. Wij moeten die tegengoals nog eens goed analyseren en er over waken dat we niet opnieuw zo gemakkelijk doelpunten weggeven.”

“Ja, het waren gemakkelijke tegendoelpunten”, zegt coach Marc Brys. “Onbegrijpelijk dat wij hier niet winnen. Wij laten hier twee punten liggen en de kans om onze goede positie in de stand te consolideren. Maar ik verwijt mijn spelers niets. Zij voetbalden met een groot hart, met veel drive. De resterende vier wedstrijden wil ik dat ook zien, en dan zien we wel waar we landen. Wij willen elke wedstrijd winnen, maar ja, dat lukt niet altijd.”

Volledig scherm © Photo News

Cools: “Henry werd persoonlijk en dat pik ik niet”

Eupen-middenvelder Jens Cools nam wel genoegen met het resultaat. “Als je drie keer op achterstand wordt geplaatst, moet je tevreden zijn dat je telkens weer terug kunt slaan. We hebben wel een paar kansen gemist, waaronder die strafschop in de beginfase van de match. We hadden dus kunnen winnen, maar uiteindelijk is het gelijkspel een billijk resultaat. De derde tegenstreffer hebben we wel weggegeven. Alle drie de centrale verdedigers stapten uit, waardoor Mercier vrij kon scoren.”

Minder gelukkig was de werkmier van Eupen met de houding van Henry, die tot een opstootje leidde. “Als het louter om voetbal gaat, kan ik tegen een stoot. Ik geef en incasseer. Henry werd echter persoonlijk en dat pik ik niet.”

Jordi Amat had meer dan zijn werk met Tamari, die meermaals grazen nam. Het leverde de Spanjaard een gele kaart op en bij een van zijn interventies bezeerde hij zich. “Ik heb even gevreesd voor een letsel aan de hamstrings, maar dat blijkt mee te vallen. Gelukkig, want ik zou niet graag de halve finale van de Beker van België tegen Standard missen. De belangrijkste match van het seizoen? ‘t Is inderdaad een zeer belangrijke, want de finale van de Cup bereiken, zou historisch zijn voor de club. De resterende competitiematchen blijven echter ook belangrijk. We maken nog kans om bij de eerste acht te kunnen eindigen en een plaats in play-off 2 af te dwingen. We hebben nog honger. Iedereen binnen de staf en de groep hoopt dat het seizoen langer zal duren dan midden april.”

Volledig scherm Jens Cools. © Photo News