Bruno schenkt Zulte Waregem in extremis een oververdiend punt op Charleroi

Essevee moest al meteen achtervolgen. Eerste minuut, eerste aanval van de Carolo’s, assist van Gholizadeh, doelpunt van Benchaib. Deschacht en co. koud gepakt, maar niet van hun stuk gebracht. Tot aan de rust was het vooral in en rond de rechthoek van Charleroi dat er iets te beleven viel. Een prima actie en een schot van Dompé, een schicht van Opare, een omhaal van Vossen en en drie pogingen Seck. De tweede, op aangeven van Marcq, werd door Descamps met een fameuze save uit zijn doelvlak geranseld.

Bij het begin van de tweede helft werd Essevee bijna opnieuw koud gepakt. Morioka haalde met een paar elegante baltoetsen de achterlijn en zette voor. Fall — vorig weekend goed voor twee doelpunten op KVK — kreeg de bal niet over te lijn. Even later ontsnapte Deschacht voor een paar centimeter aan een owngoal toen hij een voorzet van Benchaib richting Rezaei onderschepte. Deschacht niet alleen als pompier met dienst. Hij lag ook aan de basis van een scherpe uitbraak, door Bruno besloten met een inswinger net boven de verste kruising. Niet de eerste en ook niet de laatste van de bezoekende Bruno. Zonder succes. Er zijn nu eenmaal van die dagen dat het niet mee zit. Ook niet voor Dompé, die alleen geel overhield aan deze wedstrijd, geen doelpunt of assist. “Wat is dat hier allemaal”, hoorden we Francky Dury roepen. We hadden niet de indruk dat hij zijn spelers viseerde. In de toegevoegde tijd werd Bruno — en met hem Zulte Waregem — beloond voor zijn aandringen, met de gelijkmaker.