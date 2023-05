Boniface en/of Janssen? En wat met Teuma? Onze journalisten en analisten kiezen hun ‘mixed 11’ van Antwerp en Union. Maak hier zelf ook uw ploeg!

“Butez is dit seizoen de beste keeper van de competitie en hij heeft z’n hoogvorm ook in de play-offs nog beet. Hij is de meest constante keeper en misschien wel de makkelijkste keuze van allemaal. Achterin houd ik het duo Alderweireld-Pacho samen, zij combineren verfijndheid en goeie lange ballen met werk-en duelkracht. Naast hen zet ik Van der Heyden, die is gewoon altijd degelijk tot zeer goed. Op het middenveld is Vermeeren ook een heel logische keuze. Hij scoorde dé goal van de play-offs tot dusver - die treffer gaat in het collectieve geheugen van de Antwerp-fans blijven. Net voor hem kies ik voor Union-koppel Lazare-Teuma. Die laatste is een mooie voetballer die nooit onder de ondergrens zakt en Lazare vind ik zéér onderschat. Hij is gewoon een heel mooie voetballer, net als Stengs. Ik weet dat Van Bommel die eerder centraal gebruikt, maar van nature is hij een buitenspeler. Op links zet ik dan Lapoussin. Die is zo mogelijk nog mooier om naar te kijken dan Stengs. Op Boniface na is hij voor mij de man bij Union met het grootste potentieel. Op voorwaarde dat hij z’n dagje heeft - bij Union beseffen ze ook dat dat niet altijd zo is. Bij Boniface, mijn eerste spits, had ik hetzelfde gevoel. Maar tegenwoordig is de Nigeriaan een echte machine. Hij weegt op een verdediging en scoort vaak uit het niks. En tot slot zet ik ook Vincent Janssen in de ploeg. Zijn impact op Antwerp wordt te vaak onderschat, vind ik. Geen enkele spits in België werkt zo hard als de Nederlander. Janssen scoort gewoon heel goed op alle facetten die een goeie spits moet hebben. Hij blinkt misschien nergens in uit, maar haalt wel op alles ruim een voldoende.”