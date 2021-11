Boegeroep voor Anderlecht dat nieuw puntenverlies moet incasseren, domme rode kaart fnuikt paars-witte remonte

De eerste kans was - in een lamlendig begin - voor de bezoekers, maar Sainsbury en Vandendriessche hinderden elkaar te veel om de bal van D’Haene af te werken. Anderlecht zette daar in de beginminuten enkel een flauw schot van Zirkzee en een afzwaaier van Cullen tegenover. Anderlecht leek niet meteen vol genialiteit te zitten tegen een stug Kortrijk en kreeg zelfs het deksel op de neus. Na minder verdedigen van Hoedt kwam Kadri aan de bal. Hij tekende voor een knappe voorzet naar de tweede paal en Gueye twijfelde niet. Hij klom hoger dan Magallán en knikte de bal voorbij de kansloze Van Crombrugge tegen de touwen. 0-1 bij de rust in het Lotto Park.

Meteen na de rust kwam Anderlecht dicht bij de gelijkmaker wanneer Raman een voorzet loeihard tegen Sainsbury knalde. De Australiër zag de bal tot zijn opluchting uit elkaar spatten op de lat. Raman zou zich nog wel wat meer laten zien in het vierde kwartier. Hij kwam even later alleen voor Ilic, maar die had nog een redding in huis. Het was slechts uitstel. Raman bracht na een warrige fase de bal van dichtbij voor doel, Magallán kopte uit balans het leer toch nog binnen. Voor de Argentijnse centrale verdediger was het meteen z’n eerste doelpunt in het shirt van paars-wit.