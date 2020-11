Bloedrood slagveld: corona zuigt 275 miljoen euro uit Belgisch profvoetbal

Jupiler Pro LeagueDe coronacrisis is genadeloos voor het profvoetbal. Op zeven maanden tijd - van maart tot september - boekten ze 275 miljoen euro minder omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. En alsof het nog niet erg genoeg is: de voorbije maanden gaat het alleen maar slechter.

De entertainmentsector en de horeca zijn twee van de zwaarst getroffen industrieën door de huidige pandemie. Sport - en zeker voetbal - is een combinatie van beide.

De profclubs zien af. De Pro League vergeleek de BTW-aangiften van de clubs vanaf de start van de coronacrisis tot september. Daaruit blijkt dat het betaald voetbal in totaal 50 procent minder inkomsten heeft geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het verschil komt neer op 275 miljoen euro.

Dat is zorgwekkend. Nóg alarmerender is de vaststelling dat de schade vooral in het derde kwartaal geboekt is - vanaf het huidige seizoen, zeg maar. “80% van de inkomstendaling situeert zich in dat kwartaal”, zegt Pro League-voorzitter Peter Croonen. “We hebben zeer beperkte wedstrijdinkomsten, maar de vaste kosten blijven behouden. De groendienst, het stadiononderhoud, de salarissen. De spelers spelen hun wedstrijden en hebben recht op hun contract. In het geval dat niet wordt gespeeld, zoals vanaf maart, zou je in theorie de spelers op technische werkloosheid kunnen zetten, maar dat willen wij niet omwille van de gunstige fiscale en parafiscale regeling waar het voetbal nu al van geniet.”

De voorspelling dat heel wat clubs het moeilijk zullen krijgen om het hoofd boven water te houden, lijkt realiteit te worden. Zeker nu het er niet meteen naar uitziet dat de stadions weer snel zullen vollopen. Sporteconooom Thomas Peeters vertelde daar al over: “Ik ben geen viroloog, ik denk toch dat er, tot er een vaccin is, een verstrenging-versoepeling-regime komt dat het voetbal hard treft. Er zijn weinig sectoren die wekelijks 100.000 mensen op de been brengen zoals het voetbal. In normale tijden is dat een sterkte, maar nu een zwakte. Voetbal heeft ook de pech dat er een aantal grote besmettingshaarden waren vlak voor de eerste golf. Ik denk dat de clubs best budgetteren dat het nog zeker tot februari of maart van volgend jaar véél minder zal zijn.”

Croonen: “Als er al reserves waren, hebben heel veel clubs die dit jaar opgegeten. Gelukkig zijn de eigenaars bereid om te stutten met kapitaal, maar hoelang nog en wat brengt 2021? We zitten in de perfecte storm en als we niet oppassen lijdt die tot een catastrofe. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat deze cijfers zullen blijven oplopen en naderhand ook een impact zullen uitoefenen op het bredere ecosysteem: onderaannemers, gezinnen, enzovoort. Het Federaal Planbureau heeft aangetoond dat voor elke 100 euro inkomsten die het professionele voetbal genereert, er in totaal voor 246 euro meerwaarde wordt gecreëerd."

In Nederland en Frankrijk zijn de profclubs al naar de overheid gestapt met de vraag voor steun. De kans dat dat in België zal gebeuren, is klein, zegt Peeters. “Het Belgische voetbal heeft al jaren een imagoprobleem door de RSZ-korting waarvan speler genieten. Die subsidie stamt uit de tijd dat topsporters relatief weinig verdienden en het dankzij die steun wel mogelijk was een sportcarrière uit te bouwen. Voor veel sporters - volleyballers, basketters, roeiers, judoka’s... - is dat nog steeds relevant, maar uiteraard niet voor voetballers die zoals de toppers in België jaarlijks tot 3 miljoen euro verdienen. Maar die controversiële RSZ-korting heeft de voetbalclubs de voorbije jaren honderden miljoenen opgebracht en ik denk niet dat ze het durven riskeren dat voordeel kwijt te spelen als eventueel zoenoffer voor steun.”

