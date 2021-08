Blauw-zwarte demonstratie: bij wijlen flitsend Club walst (vooral na stroompanne) over Zulte Waregem

In een onderhoudende eerste helft van Club was het vooral De Ketelaere die alle aandacht naar zich toetrok. Ook voor de stroompanne toen blauw-zwart moeilijk haar draai vond - alle dreiging kwam van ‘King Charles’. Met de rust in zicht, toen het licht weer brandde, speelde hij in een entente met Lang en Vanaken gans Essevee zoek - met de verdiende openingstreffer vlak voor de pauze. Charles etaleerde zijn klasse, maar ook zijn sluwheid. Geniale tikjes, knappe lichaamsbewegingen, enkel een doelpunt ontbrak. Na een goed schot van Lang had hij vijf minuten voor de rust maar binnen te duwen, maar Charles mikte achteloos en nonchalant op Bostyn. Hij zette het slordigheidje snel recht. Wederom op aangeven van een goeie Vanaken was hij niet blind voor de goed meegelopen Lang, die knap afrondde. Een heerlijk samenspel van het trio, dat in de eerste helft uitblonk bij de landskampioen.