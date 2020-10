Bij Standard rollen ze spierballen voor komst Club: “Wij zijn van niemand bang, hoor”

“Wij zijn van niemand bang, hoor.”

Maxime Lestienne haalde zijn schouders eens op. De flankaanvaller van Standard kijkt uit naar de komst van zijn ex-ploeg Club Brugge zaterdagavond. “Ze steken al een paar jaren boven de rest uit. Maar wij zitten in een goede dynamiek - de overwinning op Charleroi kan een referentiematch zijn voor ons - en we zullen er alles aan doen om te winnen. Het is een club waar ik veel respect voor heb. Zij gaven me een kans om naam te maken in het Belgische voetbal.”

Hoe trainer Montanier zijn pionnetjes zet, zullen we dan wel zien. Maar de Franse coach van de Rouches kan opnieuw rekenen op een bijna voltallige kern. Enkel Muleka geraakt wellicht niet fit, Amallah sukkelt met een pijntje na zijn interlands met Marokko.

Zijn wel opnieuw fit: Oulare, Bastien, Avenatti én Lestienne zelf. Hij was in het seizoensbegin de drijvende kracht bij Standard. Toen hij moest gewisseld worden op OH Leuven, stuikte de ploeg in mekaar. Met verlies tot gevolg. “Sinds die wedstrijd hebben ze het wel goed gedaan. Ach, we zullen iedereen nodig hebben. Niet vergeten dat er nog veel wedstrijden volgen.”

Zeg wel. Zeven in de komende twintig dagen. Non-stop spelen, recupereren, spelen. Net dat was er vorig seizoen te veel aan bij Standard. In december kenden ze een horrormaand door de opeenvolging van matchen. Het schema nu is nog strakker. “Ik zal iedereen inderdaad nodig hebben én ook gebruiken”, aldus Montanier.

Hij zat er ontspannen bij op de wekelijkse persconferentie. Zonder enige vorm van druk.

Goede resultaten in de competitie, geplaatst voor de Europa League. De zon schijnt in Luik. “Voorlopig gaat het allemaal goed”, lachte de Fransman. “Maar er zullen nog moeilijke momenten komen dit seizoen. Laat ons dus bescheiden blijven.”

Over Club Brugge zei Montanier. “Het is een ploeg met veel ervaring en kwaliteit in alle linies - ze presteren op een constant niveau. Zij zijn titelkandidaat nummer één en eigenlijk ook de favoriet voor deze wedstrijd. Maar we gaan proberen om onze wil op te dringen, zullen ons voetbal spelen. Mochten we nu een goed resultaat neerzetten, wil dat toch zeggen dat we progressie geboekt hebben de voorbije maanden.”

Volledig scherm Montanier blij als een kind na de zege van zijn team op Charleroi. © Photo News