België, het trainerskerkhof bij uitstek: nergens in Europa is het verloop groter dan bij ons

Jupiler League De knappe opener van Dost, zuur verlies Anderlecht, penaltymis­ser Holzhauser: alle beelden speeldag 20

11 januari Nieuw jaar, zelfde winnaar van de speeldag: Club Brugge. Terwijl RC Genk, Antwerp en Anderlecht verloren, zegevierde blauw-zwart. Op Stayen scoorde de nieuwe Nederlandse spits Bas Dost al machtig in minuut 13. Anderlecht kreeg na een late penalty tegen het deksel op de neus in Leuven, Genk betaalde een barslechte tweede helft in Kortrijk cash. En een ontluisterend zwak Antwerp kreeg geen voet aan grond bij KV Mechelen. Ook Charleroi verloor in Oostende (3-2). Onderin deden Cercle en Moeskroen slechte zaken. Maandagavond is er nog Standard - Waasland-Beveren en het debuut van Mbaye Leye als coach van de Rouches.