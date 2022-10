BEKIJK. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière": Mignolet alias “de man met zeven handen” over zijn drie cruciale reddingen in de slotfase

Jupiler Pro LeagueWat een week voor Club Brugge en Simon Mignolet in het bijzonder. Na de clean sheet bij Atlético Madrid (0-0) nu ook de nul gehouden op Anderlecht, bovendien in combinatie met de winst. En na opnieuw enkele cruciale reddingen in de slotfase. Vooral de manier waarop “de man met zeven handen”, dixit Carl Hoefkens, in twee tijden een poging van Fábio Silva nog redde, gooide hoge ogen. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière.”

Na de kans voor Morata in blessuretijd woensdag, was daar nu minuut 90 in het Lotto Park. Prima inzet van Verschaeren, waarop Mignolet eerst erg knap de bal boven zich uit kan tikken, om dan al vallend het leer nog uit doel kan werken. “Het was een heel goeie aanvallende bal tussen de verdediging en mij, waarop het moeilijk verdedigen en keepen was. Ik kon er eerst niet bij, maar was net op tijd in positie om die bal van Silva nog te pakken. Met wat geluk kon ik dan ook in tweede instantie redding brengen. Nu ja, geluk: ik wou gewoon niet opgeven dan dwing je zo’n reddingen af.

Eerder redde Mignolet ook al spectaculair op een kopbal van Hoedt, werkte hij een voorzet van Verschaeren uit doel en voor de rust zat hij er nog tussen toen Stassin binnen leek te deviëren. “Dit zijn momenten om te koesteren, zoals woensdag ook. Want laat ons een kat een kat noemen: dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière. Na de adrenaline van Atlético nu die in Brussel. Het vergt wel wat van een mens, mentaal weegt het. Al is het natuurlijk geweldig dat ik die lijn kan blijven doortrekken.”

“Ik val ook in herhaling wanneer ik zeg dat het prima resultaat hier het belangrijkste was. Zeker op dit zware veld was dat niet evident. Het werd naast een mentale zo ook een fysieke veldslag. Want in de slotfase zette Anderlecht natuurlijk alles op alles, ondanks dat wij lang het overwicht hadden. Zeker na de zware midweekmatch in Madrid, was het niet eenvoudig om die zege over de streep te trekken. Dat ik daar weer een grote rol in had, doet deugd. Eens te meer.”

Dé save van Simon Mignolet: in twee tijden redt hij de poging van Silva.

Ook Hoedt zag zijn kopbal nog gestopt door Mignolet.

Carl Hoefkens was na de match een tevreden trainer, tijdens de prestigeslag niet altijd. “De eerste helft ging het moeizaam - we hadden het moeilijk met de juiste ruimtes te vinden. Na de rust heb ik Nielsen gevraagd het breder te houden en dan spelen we zeker twintig minuten prima voetbal en valt die verdiende goal ook. De slotfase was dan weer uiterst moeilijk. Net zoals op Atlético was het alles of niks, gooiden we er alles voor. Daar hebben we het toch nog al te dikwijls moeilijk mee, wanneer de tegenstander er nog vol voor gaat. We voetballen dan niet altijd even goed uit, dat is een werkpunt.”

“Maar als de tegenstander er dan toch doorkomt, staat daar ‘onze man met zeven handen’. Hij verdient alle lof, de Gouden Schoen ook. Maar het is niet alleen Mignolet hé. Ook Vanaken, Odoi en Nielsen waren vandaag erg goed.”

Hoefkens blij met doelpuntenmaker Nielsen.

Dat de zege op Anderlecht er kwam na een exploot in de Champions League, was een extra opsteker nadat Club tegen Standard en Westerlo onderuit ging in Europese weken. “Ik ben heel tevreden met onze mentaliteit, met de schwung ook die we in het Belgisch voetbal brengen. Want hoe Anderlecht hier speelde, dat verdient ook een pluim. Hun intensiteit, dat was gewoon goed. Dat mag je ook zeggen”, besloot Hoefkens.

Mazzu: “Zonder Mignolet winnen we altijd”

Voor Anderlecht was het balen dat ze niet minstens één keer scoorden, al stonden ook zij met verwondering te kijken naar wat Mignolet nog pakte. “Bravo á lui”, sprak Felice Mazzu. “Proficiat voor hem. Want was het niet voor Mignolet, pakten wij altijd de drie punten. We hebben de kansen gehad. Ik kan mijn spelers niets verwijten, in tegenstelling tot enkele andere matchen was de grinta, overgave en mentaliteit meer dan goed.” Zich zorgen maken over zijn positie na het nieuwe verlies doet Mazzu niet. “Mijn spelers hebben getoond dat ze met mij willen doorgaan. Ik proef hun steun en dat is een leuke constatatie.”

Volledig scherm © BELGA

Vertonghen: “Zo’n kans moet er ook tegen Mignolet altijd in”

Onder andere Jan Vertonghen sprak zijn steun uit in Mazzu. Maar wees ook met verwijtende vinger richting de aanvallers en dan vooral Fábio Silva. “Natuurlijk is Mignolet een topkeeper, maar ook tegen topkeepers moeten zulke kansen er altijd in. Doodzonde natuurlijk, want vandaag hebben we toch getoond een goeie ploeg te zijn die ervoor wil gaan en 100 procent achter de coach staat. Verdedigend stonden we goed, we gaven alleen wat halve kansjes weg. Alleen gaat die bal er voorin niet in. We moeten veel dodelijker zijn. Negen punten achter op Club, dat is natuurlijk veel te veel. Zeker gezien onze kwaliteiten.”

Vertonghen werkt weg voor Vanaken.

Feest bij Mignolet, Mata en Vanaken.