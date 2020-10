Beerschot klopt OHL na spektakelstuk: “Beide teams nogmaals getoond dat ze een aanwinst zijn voor 1A”

Jupiler Pro LeagueBeerschot heeft OH Leuven geen revanche gegund voor de verloren promotiefinales in 1B. Na een bijzonder onderhoudend duel tussen de twee promovendi haalde de ploeg van Hernan Losada het met 4-2. “Wat Beerschot doet, is ontzettend straf”, vond trainer Hernan Losada.

Beerschot en OHL begonnen zonder enige druk aan de partij en met héél veel goesting om de tijdelijke leidersplaats te pakken. Dat resulteerde in een open strijd en een karrenvracht aan kansen – vijftien doelpogingen in de eerste helft! Zo had het halfweg gemakkelijk 4-3 of 3-4 kunnen staan. Uiteindelijk gingen we rusten bij een 2-1 stand.

Het was de onvermijdelijke Xavier Mercier die aan de basis lag van de openingsgoal. Een scherpe vrije trap van de Leuvense draaischijf werd lichtjes beroerd door de Kielse patron Raphael Holzhauser en verdween zo in doel. Een ongelukkig moment voor Holzhauser, die anderzijds wél een sterke prestatie afleverde. Daar waar de Oostenrijker vorig weekend in de Antwerpse derby min of meer onzichtbaar bleef, drukte hij nu als vanouds zijn stempel.

Ook Tarik Tissoudali en Musashi Suzuki waren bij Beerschot (alweer) nadrukkelijk aanwezig. Tissoudali hing de bordjes na een steal van Sanusi gelijk, terwijl Suzuki er op aangeven van Dom 2-1 van maakte. Beide heren zitten intussen al aan vijf competitietreffers: zonder meer knap voor twee debutanten in onze hoogste voetbalklasse.

Het was jammer dat scheidsrechter Laforge de rollercoaster na 45 minuten tot stilstand bracht, maar gelukkig heropende pretpark Kiel – of moeten we Losadaland zeggen? – na de pauze de deuren. ’t Was minuut zeventig en we hadden plots al dertig doelpogingen genoteerd. Twee van die ballen vlogen binnen; het was telkens prijs voor de thuisploeg. Ryan Sanusi – nu begint die al te scoren ook – en Holzhauser – achtste goal in elf matchen – haalden de trekker over.

In de slotfase prikte Leuven nog een keer tegen. Mercier mocht op aangeven van de VAR een penalty trappen. Eerst redde doelman Vanhamel, maar opnieuw kwam de videoref tussen omdat een Beerschotter te snel in de zestien was gelopen. Thomas Henry trapt de tweede poging wél binnen, al had dat allemaal geen belang meer. De mooie zege van Beerschot kwam niet meer in gevaar. En oh ja, na negentig minuten voetbal klokten we af op 37 doelpogingen, waarvan veertien binnen het kader…

Hernan Losada: “Wat Beerschot doet, is ontzettend straf”

“Wat Beerschot in het eerste derde van het seizoen gedaan heeft, is enorm straf", zei Beerschot-coach Hernan Losada. “Achtentwintig goals gemaakt, voor spektakel gezorgd. Ook vandaag opnieuw, tegen OHL. Beide teams hebben nogmaals aangetoond dat zij een aanwinst zijn in eerste klasse A.”

“Ik koos voor een andere veldbezetting, met vier verdedigers in plaats van drie. En op het middenveld posteerde ik Pietermaat om Mercier, toch dé spelbepaler bij OHL, in zijn acties te beperken. Hij heeft dat uitstekend gedaan.”

Marc Brys: “Niet efficiënt genoeg”

“Voor ons begon de match goed, met die 0-1-voorsprong na een kwartier”, zei OHL-coach Marc Brys. “Maar dan gaven wij op een ongelukkige manier onnodig twee goals weg. Wij kregen voor de rust nog vier uitgelezen kansen om ten minste langszij te komen, maar benutten ze niet. In de tweede helft waren wij niet rustig genoeg, en gaven te veel ruimte weg, en een efficiënt en goed voetballend Beerschot strafte dat af. Jammer, wij keken er naar uit om even leider te zijn. Maar OHL kan alleen maar matchen winnen als iedereen in de club, van de materiaalman over de trainers tot de spelers, top zijn. En dat was vandaag niet het geval.”

