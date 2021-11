Beerschot kan niet voor de tweede keer in twee weken tijd winnen: Selemani trapt in extremis de gelijkmaker tegen de touwen

Kortrijk (met Rougeaux in plaats van de geschorste kapitein D’Haene) en Beerschot (met De Smet in plaats van de geblesseerde Van den Bergh) gingen met open vizier de strijd aan. In de eerste helft verliep het spel tussen de twee strafschopgebieden vrij gelijk opgaand, maar Kortrijk had na 45 minuten net iets meer en scherpere kansen kunnen creëren dan Beerschot.

Vermeldenswaard waren een kopballetje van Sainsbury, een halve omhaal van Selemani en een geblokt schot van Gueye. Telkens lukte het net niet voor de veekaa. Aan de overkant was de grootste mogelijkheid voor Shankland, na knap voorbereidend werk van Halaimia en Dom. Shankland vond echter doelman Ilic op zijn weg. Zo gingen we na een best genietbare eerste periode met 0-0 rusten.

Na de pauze werd er wél gescoord. Enkele minuten nadat Moreno een snelle Kortrijkse uitbraak niet kon afronden, kreeg Beerschot een penalty. Gueye raakte in een duel Shankland met de elleboog, waarop de in 1A debuterende scheidsrechter Denil op aangeven van de VAR de bal op de stip legde. Raphael Holzhauser nam zijn verantwoordelijkheid en trapte Beerschot van op elf meter op voorsprong. Op de vorige speeldag miste Holzhauser nog een strafschop bij een 3-0 voorsprong, maar dat schoonheidsfoutje werd nu dus rechtgezet.

In het laatste half uur werd het meer een spel van pompen of verzuipen. Terwijl Kortrijk druk probeerde te ontwikkelen, was het voor Beerschot een kwestie van het hoofd koel houden en overleven. In de slotfase viseerde invaller Noubissi bij een tegenprik nog de lat en vond hij doelman Ilic op zijn weg. Die twee missers zouden paars-wit zuur opbreken, want Selemani kon er vlak voor tijd alsnog 1-1 van maken. Doodjammer voor Beerschot, maar alles bij mekaar verdiende Kortrijk zeker dat punt.

