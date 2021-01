Beerschot kan bij Zulte Waregem eindelijk nog eens winnen, Holzhauser andermaal van goudwaarde met twee assists

Jupiler Pro LeagueEen solide, gefocust en geslepen Beerschot heeft een einde gemaakt aan een negatieve reeks van 2 op 24. Op het (slecht bespeelbare) veld van Zulte Waregem ging paars-wit met 0-3 winnen. Meteen de eerste zege onder trainer Will Still en de eerste clean sheet sinds 23 augustus.

Will Still was met een duidelijk wedstrijdplan naar Waregem gekomen en dat was niet meteen het meest avontuurlijke. Stil zette drie centrale verdedigers, twee eerder defensief ingestelde wingbacks, drie buffers voor de verdediging en daarvoor Holzhauser die tussen het middenveld en enige spits Noubissi opereerde. En eerlijk gezegd: in de gegeven omstandigheden leek ons dat ook de best mogelijke opstelling. Na zes nederlagen en twee gelijke spelen kan je maar beter back to basics gaan.

Volledig scherm © BELGA

De eerste helft verliep volgens een voorspelbaar scenario: Zulte Waregem – met Kainourgios en Sissako aan de aftrap - mocht de bal hebben, terwijl Beerschot loerde op een tegenprik. Halfweg hadden we drie kansen genoteerd en die waren voor de bezoekers. Joren Dom kwam er al vroeg héél dichtbij, maar zijn poging strandde uiteindelijk op de lat. Ook Holzhauser en Sanusi kregen schietkansen. Zij besloten te slap.

Vroeg in de tweede helft was het wél prijs voor de bezoekers. Bij een vrije trap kopte Jan Van den Bergh aan de tweede paal binnen. De voorzet kwam van – hoe raadt u het? – Raphael Holzhauser. En Zulte Waregem? Pas in minuut 70 zorgde invaller Colassin voor het eerste Waregemse schot tussen de palen. Beerschots doelman Vanhamel kende er weinig moeite mee.

Volledig scherm © Photo News

Essevee drukte, maar het was allemaal te steriel. Nu stond Beerschot ook wel scherp te verdedigen en was de ploeg die het spel moest maken niet in het voordeel op de akker van het Regenboogstadion. Een kwartier voor tijd gaf Joren Dom de thuisploeg dan de doodsteek, toen hij een heerlijke corner van Holzhauser tegen de touwen kopte. Die laatste zit intussen aan elf goals en twaalf assists. In het slot van de partij moest Mike Vanhamel nog één keer vol aan de bak, op een knappe poging van Marcq. Prychynenko legde in blessuretijd van op de stip de 0-3 eindstand vast.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

