Beerschot-fans verpesten match: krijgt leider Union drie punten via groene tafel na vroegtijdig gestaakte wedstrijd?

Dante Vanzeir had zijn rentree na wellicht ook anders voorgesteld. Na vijf weken schorsing mocht hij eindelijk weer opdraven, met naast hem Undav als de vertrouwde ‘brothers in arms’. Een gemotiveerde Vanzeir ontpopte zich in de eerste helft ook tot de gevaarlijkste aanvaller. Ploegmaat Nielsen zei dat hij Vanzeir blindelings in de diepte kan vinden, en dat bleek zo even over het kwartier. Vanzeir kapte zich knap vrij en bood Marcq een doelpunt op een dienblaadje aan, maar die miste onbegrijpelijk. Bij een nieuwe gevaarlijke actie in de ruimte legde Vanzeir even later onbaatzuchtig af voor Undav, maar ook die kans leidde tot niets. Beerschot vocht voor wat het waard was en bracht bijna via een wereldgoal van Schankland de leider in verlegenheid: een verre lob spatte uiteen op de lat. Bij de rust stond het nog 0-0.