Beerschot-coach Vanderidt scherp voor arbitrage na derbynederlaag bij Antwerp: “We zijn geflikt”

Jupiler Pro LeagueBrian Priske heeft een konijnenpoot. In een derby waarin álles zat - drie goals, een afgekeurde goal, een rode kaart -, klopte Antwerp de buren van Beerschot. Een zwakke eerste helft, een betere tweede en vooral veel opluchting op de Bosuil. Michael Frey scoorde twee keer en kroonde zich tot de held van Deurne Noord. Na het laatste fluitsignaal waren ze bij Beerschot niet te spreken over de arbitrage: “We zijn geflikt.”

“Dit is een f*cking schande.”

Birger Verstraete hield zich tijdens de rust niet in voor de camera’s van Eleven Sports.

Antwerp stond op dat moment 0-1 achter tegen Beerschot in de stadsderby.

Die voorsprong was verdiend voor de rode lantaarn.

Ook al begon de Great Old het best aan de wedstrijd. Biebauw moest alles uit de kast halen op een schot van Miyoshi en pakte een knal van Nainggolan.

Na twintig minuten kreeg Beerschot geen strafschop nadat Sebaoui licht werd aangetikt door Butez. Ook de videoref greep niet in.

Shankland kapte Dessoleil te makkelijk uit en mikte over.

Vlak voor de rust kwam de 0-1 er dan toch na een uitstekende aanval. Buta - die De Laet verrassend kwam vervangen na een dik half uur - liet Shankland lopen, Avenatti legde diens voorzet perfect af en Dom trapte binnen.

Vrolijk werden ze daar niet van in Deurne Noord. Biebauw was nog eens alert op een kopbal van Miyoshi.

“Een f*cking schande, dus.”

Vooral het gebrek aan inventiviteit en voetballend vermogen viel op aan Antwerp-zijde. Er werd geen gaatje gevonden in de Beerschot-defensie.

Prise moest alles op alles zetten. Voor de eer, voor zijn job.

Benson verving Yusuf, op het uur kwam Samatta.

Maar het draaide niet bij Antwerp. Tot op het uur de gelijkmaker viel.

Balikwisha zette voor, Frey tikte binnen. Hoe die Zwitser dat doet, het is soms een raadsel. Hij zat helemaal niet in de wedstrijd. En plots is hij daar.

De Bosuil ging uit zijn dak. Priske balde de vuist.

Een kwartier voor tijd moest Beerschot in overlevingsmodus. De Smet kwam te driest in aan de zijlijn en kreeg zijn tweede gele kaart.

De poppetjes gingen aan het dansen op het veld, scheidsrechter Verboomen bewaarde zijn ‘cool’.

Dat deden de bezoekers ook. Sebaoui profiteerde van een misverstand tussen Seck en Nainggolan, Shankland trapte Beerschot op voorsprong.

Maar de VAR greep in en keurde de 1-2 af voor een voorafgaande fout op Benson.

Weinig tegenin te brengen.

Dat moet de konijnenpoot van Priske zijn.

Want zijn ploeg kwam een paar minuten later op voorsprong. Samatta legde af, Frey werkte beheerst af.

Tot woede van de Beerschot-fans. Zij koelden hun woede op de afsluiting van het bezoekersvak.

Aan de uitslag veranderde dat niets meer. Antwerp won. De manier waarop is bijzaak in een stadsderby. Of het genoeg is om Priske aan boord te houden, zal de komende dagen moeten blijken.

De “f*cking schande” maakte na negentig minuten wel plaats voor applaus en plezier. Zo gaat dat in het voetbal.

Nainggolan: “Staan volledig achter de trainer”

Radja Nainggolan begon ietwat verrassend als aanvoerder aan de derby, een rol die normaal gezien is weggelegd voor Ritchie De Laet. “Ik weet niet waarom", verklaarde ‘Il Ninja' na de match bij Eleven Sports. “Band of niet, ik ben een trotse Antwerpenaar en geef altijd alles voor mijn stad. Ik kreeg de opdracht en heb de band aan gedaan, maar voor mij maakt dat niet veel verschil.”

“Deze match winnen is altijd belangrijk voor onze supporters, maar ook voor het klassement", ging Nainggolan verder. “De ploegen onder ons pakken veel punten, dus geeft deze zege wat ademruimte. De match van volgende week op Anderlecht kan beslissend zijn.”

Ook coach Brian Priske krijgt mogelijk weer wat meer ademruimte na deze zege. “In het voetbal betaalt de coach altijd de rekening. We hebben goed gereageerd en de trainer mag tevreden zijn. We staan volledig achter hem.”

Vanderidt, Van den Bergh en Sebaoui hekelen arbitrage: “Ref heeft ons ‘geflikt’”

Beerschot-speler Jan Van den Bergh was natuurlijk ontgoocheld na de nederlaag van z'n ploeg in de derby. “Ik denk dat we een degelijke tot goeie wedstrijd spelen”, begon-ie z'n analyse bij Eleven Sports. “We scoorden twee keer, maar de arbitrage heeft er anders over beslist - zoals wel vaker dit seizoen. Dat betreuren we. Maar het zijn geen excuses voor de nederlaag. Antwerp is een ploeg met veel kwaliteiten. Maar deze match heeft wel een zure nasmaak door de falende arbitrage. De strafschopfase? Ik denk dat het een penalty was, dat hoor ik toch van de jongens op de bank. Dat is in ons nadeel en te betreuren.”

Ook Ilias Sebaoui - die tot man de match verkozen werd - was niet te spreken over de wedstrijdleiding. “Volgens mij was het geen fout op Benson in de fase voor de 1-2. Hij liet zich veel te makkelijk vallen.” En over de niet gefloten strafschop: “Ik ben normaal niet iemand die makkelijk gaat liggen in de zestien, maar ik voelde het contact en was uit balans. De ref heeft ons ‘geflikt’.”

Coach Vanderidt gebruikte dezelfde woorden: “Bij de strafschopfase was er licht contact en licht contact betekent penalty. Ilias werd geraakt en uit balans gebracht. Dit is altijd penalty. Ik snap het niet, er kwam ook geen VAR-interventie. Vandaag worden we ‘geflikt’.”

“Momenteel is er geen fierheid, maar ontgoocheling. Maar als we dit vandaag kunnen brengen, dan vraag ik me af waarom dat in de rest van de matchen niet lukt. Vandaag heeft het individuele gewonnen van het collectieve. Als ploeg stonden we er en hadden wij een duidelijk plan. Zij hebben het gehaald op die twee/drie individuele klasseflitsen.”

