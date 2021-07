Beerschot - Cercle Brugge definitief stilgelegd na bijzonder hevige stortbui boven het Kiel en 0-1-stand

Jupiler Pro LeagueSpeeldag één in de Jupiler Pro League leverde al meteen de eerste afgelasting van het seizoen op. Door hevige regenval en gebliksem zag scheidsrechter Alexander Boucaut zich genoodzaakt om Beerschot-Cercle Brugge na 55 minuten definitief stil te leggen. De stand was op dat moment 0-1 in het voordeel van de Bruggelingen.

De wedstrijd begon flitsend. Al na een halve minuut zette bezoeker Vitinho zich door op links. Van den Bergh (verrassend op het middenveld bij Beerschot) had geluk dat hij de voorzet niet in eigen doel devieerde. Aan de overkant zorgde de onvermijdelijke Holzhauser een beetje later voor het eerste gevaar. Zijn poging ging naast.

In het vervolg van de eerste helft probeerde Beerschot het initiatief te nemen, maar de thuisploeg was in de eindfase iets te slordig om tot grote kansen te komen. Er was nog een poginkje uit de tweede lijn van Holzhauser, maar veel moeite had Cercles doelman Didillon daar niet mee. Cercle maakte in offensief opzicht heel lang niks meer klaar. Toch opende de Vereniging op slag van rust een beetje uit het niets de score. Decostere zette zich goed door op rechts en leverde de perfecte voorzet af voor de inlopende Deman: 0-1. Beerschot wist even niet wat er gebeurde en ei zo na maakte Deman er zelfs 0-2 van. Uiteindelijk ging zijn schot voorlangs.

Terwijl het voor de pauze nog ‘gewoon’ aan het regenen was, werden de hemelsluizen bij de start van de tweede periode pas helemaal open gezet. Na tien minuten apocalyptische regenval stonden er zo veel plassen op het veld dat ref Boucaut niet anders meer kon dan de partij stil te leggen. Na een klein half uur zag het er naar uit dat de wedstrijd toch zou worden hervat – de regen was gestopt en de bal rolde opnieuw – maar finaal besloot Boucaut om er helemaal een streep onder te trekken. Mogelijk was die beslissing ingegeven door het feit dat het op de achtergrond was beginnen bliksemen en donderen.

Dat deze afgelasting nog een staartje zal krijgen is duidelijk. Het is nu aan de voetbalbond om zich eerstdaags over de kwestie te buigen. De Pro League communiceerde al dat de resterende minuten op een latere datum bij een 0-1-stand verder worden afgewerkt. Beerschot en Cercle kwamen overeen om dat komende dinsdag of woensdag al te doen. De stad Antwerpen moet het licht wel nog op groen zetten.

