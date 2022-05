Bart Verhaeghe met sneer richting Union: “Wij vechten niet tegen Union, maar tegen het veel rijkere Brighton”

Club BruggeEen pluim voor de 170 medewerkers die Club Brugge rijk is, een sneer richting Union, een pleidooi voor het voetbalmodel van blauw-zwart als ‘Belgische voetbalschool’: Bart Verhaeghe was na zijn derde titel op rij en vijfde in zeven jaar een gelukkig man.

“Van de kuisploeg tot de kok tot onze staf, deze titel is voor iedereen die dagelijks met passie zijn beroep uitoefent op Club Brugge en zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat zijn er toch 170", sprak de voorzitter van Club Brugge met trots bij Eleven Sports na de 1-3 op de Bosuil. “Niet allemaal bekend bij het grote volk, maar wel een wezenlijk onderdeel van ons team. Want vandaag mogen we zeggen dat Club Brugge een instituut is. Wij kunnen op veel terugvallen. Onze ruggengraat is erg stevig.”

“Natuurlijk ga ik niet rond de pot draaien: dit was een moeilijk seizoen. De achterstand op Union, die loodzware Champions League-groep met die opdoffer tegen RB Leipzig, de bekerexit tegen AA Gent... Maar dan blijkt toch dat we bij de start van de play-offs op veel dingen kunnen terugvallen. We hebben die play-offs prima voorbereid. Omdat we weten wat die inhouden. Omdat wij Club zijn. Wij zijn sterk. Zoals vandaag ook: 1-0 achterkomen op Antwerp, maar dan toch nog terugslaan.”

Volledig scherm Lang, De Ketelaere en Hendry aan het feest op de Bosuil. © BELGA

Er werd Verhaeghe ook gevraagd naar de rol als sympathieke underdog van Union bij de start van de Champions’ Play-Offs. “Terecht, dat imago. Zij brengen voetbal met de middelen die ze hebben..." Om zich dan snel te corrigeren: “Ik kijk daar toch anders naar. Als zakenman vooral. En dan zie ik dat wij het niet moeten opnemen tegen Union, maar tegen Brighton. Een Premier League-club met veel meer middelen dan wij. Zij gebruiken Union voor een bepaald doel.”

“Wij proberen positief en dominant voetbal te brengen. We moeten een ‘school’ krijgen, zoals Nederland voor duidelijk aanvallend voetbal staat. Ik denk dat we dat hier ook zijn. Dat moeten we ook in onze clubs uitstralen. Dat dominant voetbal moet je ook belonen. Jonge Belgen kweken, om in dat verhaal mee te gaan. Daarom ben ik blij dat wij kampioen spelen, omdat wij durven aanvallend voetbal te spelen. En ik ben blij dat we dat consequent zijn blijven doen. Dat blijven we ook verderzetten.”

Volledig scherm BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS © BELGA

Verhaeghe tot slot nog over Carl Hoefkens als T1: “Daar ga ik vandaag niet op antwoorden. We hebben bewezen dat we deze situaties aankunnen. We werken aan een nieuw elftal, ieder jaar opnieuw. Dat is eigen aan een Belgische topploeg, ons lot. Zo is dat ook met de coaching. Er zijn twee coaches vertrokken, de ene naar Monaco de andere naar Ajax. Ik heb Clement nog een berichtje gestuurd. Je moet maar doen wat hij daar doet. Hij bewijst zijn waarde. Daar ben ik ook fier op. De nieuwe coach? (lacht) Daar ga ik niets over zeggen.”

Volledig scherm Bart Verhaeghe met Philippe Clement. © Photo News

Mannaert: “Tijd nemen om nieuwe trainer te zoeken”

Ook algemeen manager Vincent Mannaert bevestigde dat Club er een moeilijk seizoen opzitten heeft. “Dat we het dan toch weer halen, bewijst dat we er uiteindelijk weer stonden. Want hoe meer succes je oogst, hoe hoger het verwachtingspatroon. Het was ook wat één tegen allen. Extra knap dat we daar zo goed mee omgegaan zijn en we er stonden op de grote momenten.”

Volledig scherm © Photo News