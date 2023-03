Baaldag compleet voor KRC Genk: Limburgers komen niet verder dan 1-1 tegen Cercle, dat klaagt over niet-gefloten penalty in slot

De vrees van Racing Genk dat de bekendmaking van de eerste selectie van Domenico Tedesco impact zou hebben op de match tegen Cercle Brugge bleek gegrond. Niet dat het iets afdoet aan de prestatie van Cercle, dat voor rust zéér sterk was. Met dat typische powervoetbal van Miron Muslic greep het Genk brutaal bij de strot. De competitieleider had geen antwoord klaar. De spaarzame keren dat de bezoekers konden counteren was het te slordig.

Je kunt het ook gerust ongeconcentreerd noemen. Hoe Paintsil met een nonchalante terugspeelbal Cercle-spits Ueda een schietkans aanbood. De Japanner toonde toen nog genade en knalde op de paal. Nochtans had Wouter Vrancken er voor de partij op gehamerd dat de efficiëntie in beide boxen omhoog moest. Met het veldspel – zo constateerde hij terecht na de nederlaag tegen Union – was namelijk weinig mis.

Maar de Genkse T1 ergerde zich blauw in de eerste helft. Hij vroeg om meer scherpte, maar moest toezien hoe Ueda vijf minuten voor rust de score opende. Zijn veertiende competitiegoal kwam voort uit een assist van Ghobo, die de ruimte tussen McKenzie en Arteaga perfect viseerde.

1-0 na 45 minuten dus. Een enorme baaldag leek in de maak. Een dag die begon met vervelend nieuws uit Tubeke. De beslissing om Trésor en Heynen niet op de te roepen voor de nationale ploeg zorgde voor enorm veel onbegrip bij Head of Football Dimitri de Condé en iedereen die KRC een warm hart toedraagt. Men hoopte dat Heynen en Trésor op het veld zouden antwoorden, met name die laatste had het lastig in het Jan Breydelstadion. Hij was overigens niet de enige.

Maar Genk rechtte de rug en toonde in de tweede helft een ander gezicht. Dat begon meteen met een eerste doelkans voor Paintsil, auteur van een heel goede tweede helft. Popovic haalde van de doellijn. Twee minuten later was het wel raak voor de Ghanese vleugelspits. Samatta stuurde hem diep en Paintsil tekende met een verrassende uithaal voor de gelijkmaker.

Het zorgde voor een meer evenwichtige partij, gespeeld op een behoorlijk hoog tempo. Cercle bleef pressen, terwijl Genk via de snelheid van Paintsil dreigend bleef. De thuisploeg kwam nog het dichtste bij de winnende treffer, maar Ueda mikte naar de verkeerde kant van de paal. Namens Racing probeerden invallers Sor en Preciado het. De arbitrage zag geen strafschoppen in de claims van Paintsil en Deman. Volgens Muslic werd die laatste nochtans duidelijk foutief tegen de grond gebeukt. Maar een VAR-ingreep kwam er niet en gescoord werd niet meer.

Door deze draw bleef een statement richting Tubeke niet alleen uit, Genk schiet er in de stand niets mee op. Met een 6 op 18 raken de Limburgers niet uit hun sleur. Ze zullen het weekend moeten afwachten of hun voorsprong op Union en Antwerp verder slinkt. Cercle blijft in de running voor de top acht.

