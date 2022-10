Atlético Madrid is Westerlo niet: Foster haalt blauw-zwart met twee goals van roze wolk

Jupiler Pro LeagueDe Jupiler League is de Champions League niet. Enkele dagen na de stuntzege op het kampioenenbal verloor Club Brugge in eigen huis van de Kempenaars. Een flinke dreun, de tweede nederlaag in de drie competitiematchen.

Derde keer voetbal deze week op Olympia, Jan Breydel liep voor de komst van Westerlo minder vol dan tegen Atlético. CEO bij Club Vincent Mannaert vierde zijn verjaardag, zijn T1 Carl Hoefkens deed dat twee dagen geleden. “Net wanneer het makkelijk lijkt, wordt het moeilijk,” waarschuwde hij voor de komst van de Kemphanen. Zes nieuwe namen stonden aan de aftrap bij Club - enkel het middenveld, good old Brandon Mechele en Mignolet bleven staan. Mata vierde zijn terugkeer, ook Lang stond voor het eerst sinds lange tijd in de basiself.

De eerste goeie kans was meteen voor de Nederlander, die zijn listige stiftbal door een teruggekeerde verdediger van de lijn zag geveegd. Blauw-zwart verzamelde in een al bij al ok eerste helft een handvol goeie kansen - ook Yaremchuk was er twee keer dichtbij. De beste mogelijkheid was voor Vanaken, die de bal voor een open doel nogal atypisch over knalde. Westerlo voetbalde bij vlagen goed mee. Eén keer had Chadli beter moeten doen, toen hij een vrije schietkans naast doel trapte.

Koude douche meteen na rust

De tweede helft begon chaotisch. Na een hoekschop voor Club liet Mata zich in de omschakeling aftroeven door Nene, die vanaf de middellijn op Mignolet mocht afgaan. De spits liet Mignolet tussenkomen, maar in de herneming trapte Foster de bal wel binnen. Blauw-zwart zag een overtreding van Nene op Mignolet, maar ref Put liet begaan. En zo stond Club kort voor het uur op achterstand - Chadli liet zelfs nog de kans op 0-2 liggen.

Hoefkens gooide prompt Buchanan en Nusa in de strijd, even later kwam ook Larin erbij. De verwachte Brugse belegering kwam er, al hoefde Bolat lange tijd geen mirakels te verrichten. Dat was wel het geval toen Skov Olsen in de 72ste minuut hard richting de bovenhoek schoot. De beste kans was voor de ingevallen Larin. Vrij voor Bolat lepelde hij de bal nonchalant voorbij de verste paal. De tijd begon te dringen voor Club, dat veel meer krachten verspeelde dan het voor de wedstrijd gehoopt had.

Met nog vijf minuten op de klok viel de match in een beslissende plooi. Nielsen beging een overbodige overtreding, waaruit de 0-2 viel. Foster werkte beheerst af, Westerlo door het dolle heen. Club probeerde nog wel, maar wist intussen hoe laat het was.

Zo verliest Club voor de tweede keer in drie competitiematchen. De kloof met Antwerp bedraagt opnieuw acht punten, het enorme vertrouwen krijgt zo in de aanloop naar Atlético toch een knauw. Aan blauw-zwart om zich woensdag te herpakken na de zeperd tegen Westerlo, dat voor het eerst sinds 1999 nog eens kon winnen in Jan Breydel.

