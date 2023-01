Antwerp zet dankzij Balikwisha en discutabele penalty Gent zonder veel problemen opzij en komt naast Union

Jupiler Pro LeagueAntwerp heeft zaterdagavond gedaan wat het moest doen. In een redelijk spektakelarme topper versloeg het AA Gent met 2-0. De 1-0 kwam al vroeg via Balikwisha, Janssen trok de zege over de streep vanop de stip. Over die penalty zal wel nog wat inkt vloeien.

Een goed volgelopen Bosuil zette meteen de kelen collectief open, maar het was AA Gent dat voor de eerste dreiging zorgde. Na een goeie actie van Salah kon Cuypers de bal terug voor doel koppen. Sven Kums kopte op de lat. Meteen een grote kans, maar meer dan Antwerp goed wakker schudden, deed het niet. Avila testte met een verrassende knal de reflexen van Nardi en The Great Old schakelde even een versnelling hoger. Janssen trapte schuin voor doel, Torunarigha werkte het leer weg, maar raakte niet verder dan de voeten van de aanstormende Michel-Ange Balikwisha. De jonge vleugelspits plaatste de bal enig mooi voorbij een kansloze Nardi in de hoek. 1-0 na amper tien minuten.

Echt doorduwen deed Antwerp daarna niet. Het was vooral AA Gent dat door geknoei achterin de thuisploeg van aanvalsmogelijkheden voorzag. Eens de slechte passen van Ngadeu en Okumu de dubbele cijfers haalden, stopten we moedeloos met tellen. Het is een fenomeen van dit seizoen bij de troepen van Vanhaezebrouck. Vaak wordt het de Gentse verdediging het heetst onder de voeten wanneer ze zélf in balbezit zijn. Ngadeu probeerde een bal weg te werken met een omhaal, Okumu speelde liever in op de tegenstander en creëerde zo een drie tegen twee, beide acties werden niet benut door de troepen van Mark Van Bommel. Nardi schoot de opvallendste kemel. Hij liet een makkelijke bal uit zijn handen glippen en moest daardoor zijn studs op de enkels van Vincent Janssen plaatsen. Jordan Torunarigha, de best combinerende Gent-verdediger, viel tot overmaat van ramp uit met een enkelblessure.

Volledig scherm © BELGA

De rust werd gehaald met een verdiende 1-0 tussenstand. Het verval in spektakelwaarde dat al voor de rust merkbaar was, ging onvermoeibaar verder. Er was een dubieuze strafschop nodig om nog wat animo in de partij te brengen. Godeau kreeg de bal tegen de arm of tegen het hoofd. Zelfs op vier herhalingen was het niet goed te zien en dus moest Lothar D’Hondt bij z’n beslissing blijven. Bal op de stip en Janssen achter de bal. Met een gemikte knal in de linkerhoek nam hij weerwraak voor zijn pijnlijke enkels op de heen-en-weer dansende Nardi. Die laatst zou nog meer dan z’n werk hebben met pogingen van Ekkelenkamp, Bataille en Alderweireld. Die laatst kapte daarbij zelfs z’n man mooi uit. En AA Gent? Dat zette er een poging van Hjulsager tegenover, maar Butez stond pal.

Voor Antwerp doet de zakelijke 2-0 alvast deugd. Het komt opnieuw op gelijke hoogte van Union, weliswaar met een match meer gespeeld. Daarnaast deelt The Great Old opnieuw een tik uit aan AA Gent, dat de kloof met Antwerp tot acht punten ziet groeien en zondag bang moet afwachten of de rest van de top-vier verder wegloopt.

Volledig scherm © BELGA

Elke speeldag opnieuw zijn er mooie prijzen te winnen voor de top 75 van de speeldagrangschikking in de Gouden 11: van een racefiets tot een sporthoofdtelefoon en nog zoveel meer. Klik op de knop hieronder voor een overzicht van de prijzenpot én om je te registreren.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.