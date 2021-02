Antwerp wint derby tegen Beerschot na knotsgek slot, Lamkel Zé stak vuur aan de lont met vierde goal in vijf matchen

Jupiler Pro LeagueWeer hij dus. Didier Lamkel Zé brak de ban voor Antwerp op het Kiel. Met zijn vierde goal in vijf duels zette hij Antwerp op weg naar de zege op het veld van aartsrivaal Beerschot. Gerkens maakte er even later 0-2 van. Frans scoorde nog tegen. Dat zorgde nog even voor spanning, maar de titel ‘Ploeg van ’t Stad’ mocht toch mee naar de Bosuil.

83 minuten om heel snel te vergeten. Steriel voetbal van beide kanten en dan ineens was hij daar: Didier Lamkel Zé. Op een voorzet van Gélin knikte hij de 0-1 binnen. Dat kon uiteraard niet ingetogen gevierd worden. De Kameroener trok de tribunes in en nestelde zich op één van de zitjes. Daar zat hij enkele maanden geleden ook om een wedstrijd van de Ratten bij te wonen en dat viel toen al niet in goede aarde bij de fans.

Het was meteen het signaal om de wedstrijd volledig te laten losbarsten. Minuten later zette Gerkens knap de 0-2 op het bord na afleggen van De Pauw. Wedstrijd op slot zou je dan denken, maar Beerschot maakte het spannend. Op vrije trap van Holzhauser kopte Frans de 1-2 binnen. Dat allemaal in een tijdbestek van vijf minuten.

Verder was het dus een heel steriel potje voetbal op het Kiel, waar de terreinverzorgers er wonderwel in slaagden om het veld sneeuwvrij te maken. Alleen resulteerde dat niet in een biljart op het Kiel. De 22 acteurs hadden het moeilijk op wat veelal leek op een mix van modder en ijs: op sommige plekken een glad bovenlaagje, op andere een harde ondergrond. Antwerp had in de eerste helft doorlopend de controle. Beerschot bouwde iets meer zekerheid in. De elf van Will Still bleven gedisciplineerd vanuit de organisatie voetballen. Die cocktail leverde geen spektakelstuk op. Naar kansen moest je met de microscoop op zoek.

Beerschot opende de tweede helft met iets meer drang naar voor. Op een hoekschop van Holzhauser kwam Frans met de eerste doelpoging binnen het kader ook dicht bij de eerste goal, maar de Iraanse doelman redde knap. Antwerp nam daarop opnieuw het meeste balbezit voor zijn rekening, maar Beerschot gaf weinig ruimte weg. Lamkel Zé kreeg – net als zijn concullega Suzuki trouwens – weinig bruikbare ballen diep in de spits. Maar veel had Lamkel Zé dus niet nodig. Een momentje volstond om de derby erg laat open te breken en Antwerp naar een 6 op 6 tegen Beerschot te sturen. De Great Old loopt voorlopig drie punten uit op en blijft sowieso tweede. Zouden de Antwerp-fans hun enfant terrible dan toch nog gaan vergeven?

