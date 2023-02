Antwerp winnaar van het weekend , maar schorsing Alderweireld en De Laet betekent puzzelwerk voor Van Bommel

Antwerp boekte een probleemloze zege tegen Eupen en loopt zo in op Genk en Union. Maar er was ook minder goed nieuws voor de Great Old, want op OHL moeten Toby Alderweireld en Ritchie De Laet geschorst toekijken. Alwéér puzzelwerk voor Mark van Bommel.

KIJK. Van Bommel: “Drie punten en helaas twee geschorsten”

Antwerp-Eupen werd geen wedstrijd voor de geschiedenisboeken. Tot minuut 35 gebeurde er quasi niks. Een paar tellen later lag de match in een beslissende plooi. Toen Antwerp via een penaltygoal van Janssen op 1-0 kwam en Eupenaar Bessilé rood kreeg, was het al duidelijk dat de drie punten op de Bosuil zouden blijven. Nadat Ekkelenkamp op slag van rust de score verdubbelde, was het helemáál boeken dicht. Het is een opvallend gegeven dit seizoen: eens Antwerp op voorsprong komt, wint het ook. Tegen Eupen was dat dus niet anders.

En toch kon trainer Mark van Bommel zaterdag niet honderd procent tevreden zijn. “Ons spel kon beter”, aldus ‘MvB’. “We hadden het publiek graag wat meer geboden.” Maar het grootste minpunt voor Antwerp was toch het feit dat Ritchie De Laet en Toby Alderweireld tegen Eupen een schorsing opliepen. Beide routiniers pakten geel voor een te stevige ingreep op één van de bezoekers. De Laet zit intussen aan tien gele kartonnetjes en moet dus twee speeldagen brommen. Voor Alderweireld was het zijn vijfde boeking. De Antwerpse kapitein zal zondag in Leuven zijn eerste speelminuten in deze competitie missen.

Volledig scherm © BELGA

Vraag is nu in hoeverre dit barsten gaat geven in het stevige rood-witte pantser. Alderweireld is toch dé uitgesproken leider van een defensie die tot nu toe slechts 23 tegengoals moest toestaan en 14 keer de nul hield. En De Laet gaat af en toe iets te ver in zijn ‘over-mijn-lijk-verdedigen’, maar hij brengt wel grinta. Bovendien kennen beide routiniers het klappen van de zweep. In dat opzicht wordt Leuven dus een interessante test.

“Wij gaan dat gewoon oplossen”, maakt coach Mark van Bommel zich sterk. “Net zoals we in de afgelopen maanden verschillende andere dingen hebben opgelost. Dat hoort erbij. Zo moeilijk is het niet. Op Toby en Ritchie zal ik zondag niet kunnen rekenen, maar we hebben nog wel een paar jongens op de bank zitten, hoor.”

Volledig scherm © Photo News

Terugkeer Avila

Sluitstuk Jean Butez maakt zich evenmin ongerust: “Blessures en schorsingen maken deel uit van het voetbal. We zullen het met een onuitgegeven verdediging moeten doen, maar onze trainer zal wel weer iets bedenken. In afwezigheid van ervaren pionnen als Toby en Ritchie is het aan de iets jongeren om zich te tonen. Zelf zal ik volgende week nog meer dan anders de jongens voor mij proberen aan te sturen.”

In Deurne-Noord wil men dus geen drama maken van de onbeschikbaarheid van het duo Alderweireld-De Laet. Nochtans zijn de defensieve alternatieven niet zó dik gezaaid, sinds eerste invaller Dinis Almeida begin januari naar de Bulgaarse kampioen Ludogorets trok. Dat Gaston Avila op OHL in de ploeg zal komen, lijdt geen twijfel. Voorts is de 19-jarige Zeno Van Den Bosch kandidaat om de vrijgekomen plaats in het centrum van de verdediging in te nemen. Van Den Bosch is tegenwoordig vaste bankzitter, maar heeft nog maar één speelminuut op het hoogste niveau in de benen.

Een achterlijn met Bataille (23), Van Den Bosch (19), Pacho (21) en Avila (21): het zou zomaar kunnen aan Den Dreef. Als Bataille fit geraakt, ten minste. De West-Vlaming werd tegen Eupen halfweg “uit voorzorg” naar de kant gehaald. Mark van Bommel verloor er zijn glimlach niet bij en sloot zijn persconferentie zaterdag af met een knipoog: “Met Calvin Stengs (terug uit schorsing, red.) komt er ook weer een speler bij. Misschien kan Calvin wel rechtsback spelen?”

Volledig scherm Mark van Bommel © VTM Nieuws